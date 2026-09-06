Puertos Canarios llevará a cabo actuaciones en Playa Blanca y Puerto del Carmen dentro del programa inversor a corto plazo

Puertos Canarios ha impulsado una batería de inversiones y actuaciones dentro de su Marco Estratégico 2026-2030 para mejorar la operatividad portuaria, reforzar la conectividad y adaptar los espacios a nuevas necesidades de servicio en sus muelles de la provincia de Las Palmas.

Imagen cedida EuropaPress.

Así lo ha informado el ente público empresarial adscrito a la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, que agrega que, por muelles, en Agaete el plan prevé integrar el cuenco amortiguador del dique en las explanadas del puerto, está finalizando la ejecución de una nueva terminal de pasajeros.

Además, se está en la adaptación de la operativa a los planes de protección y reubicación de las instalaciones pesqueras; y en breve quedará resuelto el concurso de explotación de los servicios de cafetería.

Embarque de pasaje

Por otro lado, ya se prevé la reordenación de los aparcamientos y una nueva gestión de los mismos, así como instalar una cubierta al tránsito peatonal entre la terminal actual y la de embarque de pasaje.

Mientras, en Arguineguín, por su parte, finalizará en este último cuatrimestre la reordenación de la dársena interior, ya finalizado el embellecimiento del espaldón y la instalación de barandillas y asfaltado del rebautizado «Muelle de la Esperanza».

En Fuerteventura, Corralejo y Morro Jable se configuran como dos nodos prioritarios. El marco estratégico contempla la ampliación y mejora de la dársena comercial y deportiva en Corralejo, con unas intervenciones de mejoras finalizada en estos días.

La reordenación integral de Morro Jable, con nueva terminal de pasajeros, adecuación a PBIP y mejora de la dársena deportiva está contemplada en acciones a desarrollar en 2027. A ello se suman mejoras en Gran Tarajal, con renovación de la instalación eléctrica, la red de aguas negras y adaptación operativa.

Puerto de Órzola

Ya en Lanzarote y La Graciosa, el plan incluye la ampliación de explanadas y la reordenación del puerto de Órzola, con nueva terminal de pasajeros y espacio para actividad pesquera, además del embellecimiento integral de Caleta del Sebo en varias fases, con la renovación del pavimento a punto de concluir.

También se prevén actuaciones en Playa Blanca y Puerto del Carmen dentro del programa inversor a corto plazo, destinado a la mejora de sus servicios.