El presidente de Ceuta agradece a Canarias su apoyo durante la crisis migratoria y reclama al Estado una respuesta urgente para recuperar la normalidad en la ciudad

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha agradecido a Canarias su respaldo durante la crisis migratoria que atraviesa la ciudad autónoma y ha establecido un paralelismo entre la situación de ambos territorios, que afrontan desde posiciones geográficas distintas una presión constante sobre sus fronteras.

Informan: Carlos Centurión / Carlos García

Vivas ha atendido en exclusiva al equipo de Televisión Canaria desplazado a Ceuta, formado por Carlos Centurión y Carlos García, en un momento especialmente delicado para las relaciones entre el Gobierno de la ciudad autónoma y el Ejecutivo central. La tensión ha aumentado después de que el Gobierno de España haya decidido ocupar temporalmente parte del puerto ceutí para instalar carpas destinadas a acoger a más de 1.000 migrantes.

El Estado toma el control del puerto

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha firmado este sábado la orden que permite ocupar 16.000 metros cuadrados de dominio público portuario en el muelle de Poniente para habilitar las instalaciones temporales. La decisión llega después de que el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Ceuta rechazara el viernes la propuesta de instalar allí el dispositivo.

Las instalaciones dispondrán de zonas de descanso, enfermería, servicios sanitarios, atención social, oficinas y un espacio de seguridad, según la orden del Ministerio de Transportes. El Gobierno central justifica la medida por la «excepcionalidad de la situación en Ceuta».

Vivas se había mostrado contrario a utilizar el puerto para este fin y considera que la decisión no contribuye a resolver el problema que arrastra la ciudad desde la entrada masiva de personas migrantes de finales de julio. La situación ha generado además un enfrentamiento institucional sobre la gestión de los espacios y los recursos destinados a atender a quienes todavía permanecen en Ceuta.

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, durante la entrevista en exclusiva concedida a Televisión Canaria

Más de un mes después, la presión continúa

Más de un mes después de la entrada masiva de los días 30 y 31 de julio, Ceuta continúa intentando recuperar la normalidad. El presidente ceutí ha reclamado en las últimas semanas un plan estatal que permita afrontar la situación y agilizar el retorno de quienes no tengan derecho a permanecer en España.

La magnitud de aquella entrada mantiene sus efectos sobre la ciudad. El Gobierno ceutí llegó a estimar inicialmente que entre 3.000 y 5.000 personas permanecían en Ceuta pocos días después de los acontecimientos, mientras las estimaciones posteriores han situado la cifra en varios miles.

La crisis también ha llegado al ámbito judicial. La Fiscalía considera que la Audiencia Nacional es competente para investigar los hechos, en una causa que contempla posibles delitos de favorecimiento de la inmigración irregular, homicidio y lesiones por imprudencia grave y organización o grupo criminal.

Un mensaje dirigido también a Canarias

En este contexto, Vivas pone el foco en la similitud entre la presión migratoria que soportan Ceuta y Canarias, dos territorios que, pese a sus diferencias, afrontan las consecuencias de su posición en las fronteras exteriores de España.

El presidente ceutí cuestiona la respuesta ofrecida por el Gobierno central antes, durante y después de la entrada masiva y considera que las consecuencias de lo ocurrido siguen condicionando la vida cotidiana de la ciudad. Su diagnóstico no se limita, por tanto, a la gestión de la llegada de migrantes, sino que abarca las consecuencias sociales, económicas y de seguridad que, a su juicio, persisten más de treinta días después.

Vivas reclama una respuesta urgente del Estado que permita recuperar la situación anterior al 30 de julio, una fecha que ha marcado un antes y un después para Ceuta y que también ha reabierto el debate sobre la capacidad de respuesta de España ante episodios de presión migratoria en sus fronteras.