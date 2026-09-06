Esta vuelta al cole estará marcado por las altas temperaturas, mientras varias comunidades afrontan movilizaciones y reivindicaciones del sector educativo

La vuelta al cole arrancará en Canarias el 9 de septiembre en Infantil y Primaria, el 10 en ESO y el 11 en Bachillerato

La vuelta a las aulas comenzará en Canarias el próximo 9 de septiembre para el alumnado de Infantil y Primaria, mientras que los estudiantes de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) se incorporarán el día 10 y los de Bachillerato lo harán el 11.

El calendario será escalonado en buena parte de España, donde más de ocho millones de alumnos retomarán durante esta semana la actividad lectiva tras las vacaciones de verano.

El regreso a las aulas estará acompañado de temperaturas elevadas en amplias zonas del país. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé máximas superiores a los 36 grados el lunes y martes en el este, centro y sur de la Península y Baleares, con más de 40 grados en el valle del Guadalquivir.

Vuelta al cole con altas temperaturas

En Canarias también se esperan temperaturas altas, aunque el miércoles podría producirse un descenso térmico generalizado, pese a que los valores continuarían por encima de lo habitual para estas fechas.

El nuevo curso llega además con distintos frentes abiertos en el ámbito educativo. Varias comunidades han anunciado movilizaciones y huelgas por las condiciones laborales y salariales del profesorado, mientras que organizaciones como Educo han alertado de que más de la mitad del alumnado en riesgo de pobreza o exclusión no tiene acceso a becas de comedor.

A esto se suma el gasto que supone para las familias la vuelta al colegio, que según diferentes estudios puede oscilar entre los 478 y los 1.849 euros por hijo dependiendo del centro y la comunidad autónoma.