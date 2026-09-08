El Archipiélago se sitúa como la quinta comunidad con mayor demanda de financiación de compradores foráneos, por detrás de Comunidad Valenciana, Andalucía, Cataluña y Madrid. Los alemanes, británicos y suizos encabezan las solicitudes

Canarias se sitúa como la quinta comunidad autónoma donde los extranjeros solicitan más hipotecas para comprar vivienda, con un 6,3% del total de peticiones registradas en el segundo trimestre del año por idealista/hipotecas. El dato figura en un informe difundido este martes por el bróker hipotecario, que refleja el peso creciente de los compradores internacionales en el mercado residencial español.

Imagen de archivo. AEDAS Home

Los alemanes, británicos y suizos encabezan las solicitudes de financiación de extranjeros para adquirir una vivienda en España. Los ciudadanos alemanes concentran el 15,6 % de las peticiones de préstamos realizadas por no residentes, seguidos por los británicos, con un 10,6 %, y los suizos, con un 9,4 %.

Franceses (9,1 %), holandeses (8,3 %) y estadounidenses (5,9 %) completan las siguientes posiciones. El grupo de las diez nacionalidades con mayor demanda también incluye a irlandeses (4,5 %), belgas y suecos (3,6 % cada uno) e italianos (2,3 %).

La costa concentra la demanda extranjera

En términos generales, las solicitudes de hipotecas realizadas por extranjeros representaron el 3 % de toda la demanda registrada por idealista/hipotecas durante el segundo trimestre, frente al 81,8 % correspondiente a compradores que buscaban financiar su primera vivienda. Las peticiones para adquirir segundas residencias supusieron el 8,9 %, mientras que otro 4,5 % correspondió a clientes interesados en mejorar las condiciones de hipotecas ya contratadas.

El peso de los extranjeros también alcanzó el 3 % de las operaciones formalizadas con la intervención del bróker durante el trimestre. La compra de vivienda habitual concentró el 84,5 % de las operaciones, mientras que el 6,9 % correspondió a mejoras de las condiciones de préstamos existentes y el 4,8 % a la adquisición de segundas residencias.

La Comunidad Valenciana concentra prácticamente un tercio de las solicitudes de hipotecas de extranjeros, con un 32,3 % del total. Andalucía, con el 19,9 %, y Cataluña, con el 14 %, ocupan las siguientes posiciones en un mapa de demanda claramente vinculado a las zonas costeras.

Madrid aparece a continuación, con el 6,5 %, seguida de Canarias (6,3 %), Baleares (5,8 %) y Murcia (5,4 %). El resto de comunidades autónomas registra porcentajes inferiores al 2% del total de solicitudes realizadas por compradores extranjeros.

Esta distribución contrasta con la demanda hipotecaria de los compradores nacionales, que concentra su actividad principalmente en Madrid (16,7 %) y Barcelona (13,1 %), seguidas de Valencia (7,8 %) y Alicante (5,6 %).

Compradores de mayor renta y más de 44 años

El precio de compra que plantean los extranjeros que solicitan financiación alcanza los 265.093 euros de media, un 3,6 % más que en el segundo trimestre de 2025 y por encima de la media nacional, situada en 207.569 euros.

Pese a esta diferencia, casi el 70 % de las solicitudes corresponde a viviendas de menos de 200.000 euros y únicamente el 2,7 % busca financiación para adquirir inmuebles con un precio superior al medio millón de euros.

La capacidad económica de estos compradores también supera ampliamente la media nacional. Casi la mitad de los extranjeros que solicitan una hipoteca dispone de más de 6.000 euros mensuales de renta, mientras que el promedio alcanza los 6.779 euros por hogar, prácticamente el doble de los 3.385 euros de media nacional.

Los suizos encabezan la clasificación por ingresos, con más de 9.300 euros mensuales de renta disponible media por hogar, seguidos de los estadounidenses, con 8.514 euros. Los solicitantes procedentes de Reino Unido alcanzan los 6.977 euros, mientras que los de Irlanda y Suecia se sitúan en 6.669 y 6.601 euros, respectivamente.

Por debajo de los 6.600 euros mensuales aparecen los demandantes procedentes de Alemania y Países Bajos. Bélgica (5.889 euros), Francia (5.845 euros) e Italia (5.249 euros) presentan los promedios de renta más bajos entre las principales nacionalidades analizadas.

La edad media de los extranjeros que solicitan una hipoteca también ha aumentado y se sitúa ahora en 44 años, frente a los entre 41 y 43 años registrados en los trimestres anteriores.

Menor financiación y endeudamiento

Al mismo tiempo, los compradores extranjeros solicitan un porcentaje menor de financiación respecto al precio de la vivienda. La media se sitúa en el 68 %, frente al 71 % – 75 % de los trimestres anteriores, lo que implica una mayor aportación de recursos propios para afrontar la compra.

También ha descendido su nivel de endeudamiento. El pago de la futura hipoteca representaría el 23 % de sus ingresos, la proporción más baja del último año y cuatro puntos menos que durante el primer trimestre de 2026.

Entre quienes finalmente formalizan una hipoteca, el perfil económico resulta todavía más elevado. Los hogares extranjeros no residentes que firman un préstamo cuentan con una renta media de 10.320 euros mensuales, mientras que el precio de compra de las viviendas se aproxima a los 403.000 euros y el importe medio de las hipotecas ronda los 235.000 euros.

El importe de los préstamos registra además un incremento interanual del 15 %, mientras que tanto el precio de las viviendas adquiridas como el volumen de financiación alcanzan sus máximos históricos desde que el bróker hipotecario de idealista comenzó a recopilar esta serie en 2022.

Las hipotecas fijas dominan entre los no residentes

Los extranjeros que finalmente formalizan una hipoteca presentan una edad media de 41 años, tres menos que quienes se encuentran en la fase de solicitud. La financiación cubre de media el 62 % del precio de compra y solo el 12,8 % de las operaciones presenta un Loan to Value (LTV) de entre el 70 % y el 80 %.

El nivel medio de endeudamiento alcanza el 24 %, mientras que las hipotecas a tipo fijo concentran el 85 % de las operaciones formalizadas. Las modalidades mixtas representan el 15% restante y las hipotecas variables no registraron operaciones entre los compradores extranjeros no residentes durante el segundo trimestre.