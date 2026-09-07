La nueva línea de subvenciones, dirigida a personas de entre 18 y 35 años, busca aliviar el desembolso inicial que supone acceder a una vivienda habitual

El Ayuntamiento de Puerto del Rosario ha puesto en marcha este lunes una convocatoria de ayudas destinada específicamente a facilitar a los jóvenes el pago de la fianza del alquiler de su vivienda habitual. Según ha anunciado el consistorio, se trata del primer municipio de España en impulsar una medida de estas características.

Imagen de archivo

La convocatoria, abierta desde este lunes, está dirigida a personas de entre 18 y 35 años y pretende aliviar el esfuerzo económico que supone acceder a una vivienda de alquiler. El Ayuntamiento de la capital majorera señala que la nueva línea de subvenciones responde al objetivo de facilitar el acceso de la juventud a una vivienda y reducir uno de los principales obstáculos económicos de la emancipación.

Una ayuda para afrontar el primer desembolso

Cuando una persona joven consigue acceder a una vivienda de alquiler, habitualmente debe afrontar en el mismo momento el pago de la fianza y de la mensualidad correspondiente, lo que genera un desembolso inicial especialmente elevado.

Con esta medida, el Ayuntamiento de Puerto del Rosario pretende que ese primer esfuerzo económico resulte más asumible y que la falta de liquidez en ese momento no se convierta en una barrera para acceder a una vivienda.

El alcalde de Puerto del Rosario, David de Vera, ha destacado que “esta iniciativa responde a una realidad que estamos viendo cada día: nuestros jóvenes quieren emanciparse, quieren desarrollar su proyecto de vida y, en muchas ocasiones, el primer obstáculo que encuentran es precisamente poder afrontar los gastos iniciales del alquiler”.

De Vera ha señalado también que “Puerto del Rosario es el primer municipio de España que impulsa una ayuda de estas características” y ha defendido que la iniciativa supone “una muestra clara de que desde la administración local también podemos ser innovadores y buscar respuestas concretas a problemas que afectan directamente a nuestros vecinos”.

Facilitar la emancipación de los jóvenes

La concejala de Vivienda, Toñi Fernández, ha explicado que la intención del Ayuntamiento consiste en que “ese primer gasto no sea tan asfixiante para nuestros jóvenes”, ya que, “si conseguimos facilitar ese primer paso, estaremos contribuyendo también a favorecer la emancipación y el acceso a una vivienda habitual”.

La puesta en marcha de la subvención llega además en un contexto de especial dificultad para acceder a una vivienda de alquiler en Puerto del Rosario y en el conjunto de Fuerteventura.

El incremento de los precios, junto con la escasez de vivienda disponible para el alquiler y la elevada demanda existente, está generando una situación especialmente compleja para quienes buscan una vivienda y, de manera particular, para los jóvenes que quieren iniciar su proceso de emancipación.

Ante esta situación, el Ayuntamiento considera necesario impulsar medidas municipales que actúen directamente sobre las dificultades económicas que encuentran los ciudadanos a la hora de acceder a una vivienda.