Tras el robo con violencia, las personas heridas fueron trasladadas al Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín

Tres jóvenes de entre 20 y 28 años han sido detenidos por la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria. Todo ello, tras agredir con botellas de cristal rotas a dos hombres para intentar robarles.

Informa. RTVC.

Hospital Universitario de Gran Canaria

Mencionado acto se produjo durante la madrugada del domingo 8 de noviembre de 2026, en la zona de La Puntilla, junto a la playa de Las Canteras. A las dos víctimas se les trasladó al Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín, debido a las heridas causadas.

Por tanto, los heridos presentaban cortes en el rostro y distintas partes del cuerpo. Según sus declaraciones, los presuntos agresores rompieron las botellas para utilizarlas como armas cuando intentaron apoderarse de sus pertenencias. Ambos heridos, se resistieron al robo y trataron de defenderse.

Imagen archivo RTVC.

Los agentes acudieron al lugar, y pudieron localizar tiempo después a los agresores que habían salido huyendo tras el robo con violencia.