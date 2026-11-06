Tres detenidos por un alunizaje en una gasolinera de Lanzarote

Los autores del alunizaje utilizaron un vehículo robado para entrar de madrugada en el establecimiento y apoderarse de varias cajetillas de tabaco

Carretera hacia Playa Honda en Lanzarote.

Agentes de la Policía Nacional de la Comisaría Local de Arrecife han detenido a dos hombres y una mujer como presuntos autores de varios delitos de robo con fuerza. Entre ellos el cometido mediante alunizaje en una estación de servicio situada en la autovía que conecta Arrecife con Playa Honda, en Lanzarote.

Los hechos ocurrieron durante la madrugada del pasado 11 de octubre, alrededor de la una de la mañana. En ese momento tres personas encapuchadas utilizaron un vehículo previamente sustraído para impactar contra la entrada del establecimiento y acceder a su interior.

Tras destrozar la puerta de acceso y provocar importantes daños materiales, los autores se apoderaron de varias cajetillas de tabaco. Abandonaron rápidamente el lugar en el mismo vehículo. Posteriormente la Policía Nacional acudió al establecimiento tras recibir el aviso de lo ocurrido y comprobó los daños ocasionados. Poco después, el vehículo utilizado en el alunizaje fue localizado en la zona de Playa Honda, donde los implicados lo habían abandonado para continuar su huida en otro turismo.

La investigación permitió identificar a los tres implicados

Los agentes de la Brigada Local de Policía Judicial de Arrecife iniciaron una investigación que permitió reconstruir lo sucedido e identificar a los presuntos responsables.

Las pesquisas permitieron determinar que los vehículos utilizados estaban relacionados con robos cometidos en aparcamientos de empresas de alquiler de vehículos del aeropuerto de Lanzarote. La investigación contó con la colaboración de la Guardia Civil de San Bartolomé y permitió recuperar tres vehículos sustraídos, así como 23 cajetillas de tabaco procedentes del establecimiento afectado, que fueron devueltas a su responsable.

Una vez identificados los presuntos autores, los investigadores establecieron las gestiones necesarias para su localización. Finalmente, los días 27 y 28 de octubre, la Policía Nacional detuvo en Arrecife a los tres implicados, dos hombres y una mujer, por su presunta participación en los hechos investigados. Tras finalizar las diligencias policiales, los detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente.