Seis embarcaciones han llegado a El Hierro y otro cayuco ha sido trasladado al puerto de Arrecife en Lanzarote

Vídeo RTVC.

La llegada de cayucos a Canarias no cesa en estos primeros días de noviembre. Este viernes, durante la madrugada y primeras horas de la mañana ya han sido rescatadas 6 embarcaciones trasladadas a El Hierro. Además, otro cayuco ha sido llevado hasta el puerto de Arrecife en Lanzarote. Con 61 personas a bordo. Entre los migrantes rescatados hay una persona fallecida.

Cayuco llegado a El Hierro este 6 de noviembre de 2026. RTVC / Aroa Cano.

En los primeros cinco días de noviembre han llegado a las islas 3.200 migrantes. En la jornada de ayer jueves, 5 de noviembre llegaron casi 600 personas a El Hierro.

Esta mañana en el programa Buenos Días Canarias de Televisión Canaria, la gerente del Hospital de El Hierro ha asegurado que están «absolutamente saturados» y que hay colapso en las urgencias.

Más de 1.000 migrantes desde anoche

Salvamento Marítimo ha desembarcado en El Hierro, Gran Canaria y Lanzarote desde las 21.00 horas de este jueves a más de 1.021 personas, una de ellas fallecida, que iban en cayucos y pateras detectadas en la ruta canaria.

En El Hierro, el tercer cayuco de este jueves fue rescatado a 74 kilómetros por la embarcación de Salvamento Marítimo Salvamar Navia, tras ser localizado por el helicóptero Helimer 204, lo que permitió desembarcar a las 21:00 horas a sus ocupantes. 92 personas de origen subsahariano, en su mayoría hombres, entre las que iban, además, 5 mujeres y 2 menores de edad.

Una persona fallecida

El cuarto y quinto cayuco llevado a esta misma isla también este jueves fueron auxiliados por la embarcación de Salvamento Marítimo Salvamar Diphda a 55,6 kilómetros tras ser localizados, igualmente, por el Helimer 204. Estas dos expediciones, conformadas por 218 y 283 personas, respectivamente, entre ellas una fallecida, fueron desembarcadas en torno a las 23:45 horas en El Hierro, tarea en la que la tripulación de Navia ayudó a la de Dipha. Entre estas 501 personas, de origen subsahariano y en su mayoría varones, se encontraban numerosas mujeres y menores de edad, según la información recabada de los servicios sanitarios y de emergencia.

A la misma isla, la más occidental de Canarias, la Salvamar Navia acompañó a las 00:58 horas de este viernes hasta La Restinga a un cayuco localizado a 20,4 kilómetros con 174 personas a bordo. Por su parte, la Salvamar Mizar acompañó a las 04.42 horas a otro cayuco localizado a 22,2 kilómetros con un número de ocupantes aún no facilitado por los servicios de emergencia.

Otro eco SIVE localizado a 24 kilómetros al sur de La Restinga, en la misma isla de El Hierro, movilizó nuevamente a la Salvamar Mizar, que acompañó hasta puerto a un grupo conformado por 166 personas que han sido desembarcadas a las 05:42 horas de este viernes.

Además, a las 22.00 horas de este jueves Salvamento desembarcó en Arguineguín, al sur de Gran Canaria, a un número indeterminado de personas de una nueva expedición de migrantes auxiliada en la ruta canaria.

Y a Lanzarote han llegado entre las 21 horas de este jueves y las 08.30 horas de este viernes 27 hombres magrebíes que iban en una patera y otra expedición conformada por 61 personas.