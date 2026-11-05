Dos embarcaciones se aproximan al muelle de La Restinga acompañadas por la Salvamar Diphda, mientras una tercera intervención de la Salvamar Navia se desarrolla a unas 40 millas al sur de la isla. Nueve personas continúan hospitalizadas y este jueves se han realizado 374 derivaciones

La llegada de embarcaciones con personas migrantes continúa intensificándose en El Hierro. Un total de 566 personas han desembarcado este jueves en la isla a bordo de cuatro cayucos, mientras Salvamento Marítimo mantiene activos otros tres dispositivos de rescate en aguas próximas al archipiélago.

Informan: Aroa Cano / Marcelo Lima

Dos de las embarcaciones se aproximan en paralelo al muelle de La Restinga acompañadas por la Salvamar Diphda. Al mismo tiempo, la Salvamar Navia participa en un tercer rescate, a unas 40 millas al sur de El Hierro. La llegada de esta última embarcación está prevista durante la madrugada.

566 personas han llegado este jueves en cuatro cayucos

Las cuatro embarcaciones que han desembarcado durante la jornada transportaban a 99, 194, 66 y 207 personas, respectivamente. Los dos primeros cayucos llegaron durante la mañana, mientras que los otros dos lo hicieron a lo largo de la tarde.

Estas llegadas se suman a las registradas durante las últimas horas en otras islas. Según el balance de EFE, Salvamento Marítimo había desembarcado hasta la tarde de este jueves a 901 personas en Canarias a bordo de nueve embarcaciones, con operaciones en El Hierro, Gran Canaria, Lanzarote y La Gomera.

Nueve personas continúan ingresadas

En cuanto a la situación sanitaria, nueve personas migrantes permanecen ingresadas en el Hospital Insular Nuestra Señora de los Reyes. Durante este jueves también se han realizado 374 derivaciones desde El Hierro hacia otros recursos de acogida, con el objetivo de aliviar la presión sobre las instalaciones de primera atención de la isla.

Los traslados forman parte del dispositivo organizado por la Delegación del Gobierno para distribuir a las personas recién llegadas entre otros recursos del archipiélago y de la Península.

Noviembre supera ya las 3.000 llegadas

El ritmo de llegadas mantiene la presión sobre los dispositivos de emergencia y acogida. En apenas cinco días de noviembre, Canarias acumula ya más de 3.000 personas migrantes llegadas en cayucos y pateras, una cifra que representa aproximadamente la mitad de las registradas durante todo el mes de octubre.

El recuento provisional de EFE eleva el balance por encima de las 3.200 personas en los primeros cinco días de noviembre, con El Hierro como principal punto de llegada. La isla ha recibido alrededor de 2.300 personas en ese periodo, según los datos recopilados por los servicios de emergencia.

La sucesión de rescates y desembarcos vuelve a poner a prueba la capacidad de respuesta de El Hierro, donde las derivaciones hacia otros territorios resultan fundamentales para evitar la saturación de los recursos de acogida.

Vídeo RTVC.

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Cayuco llegad este 5 de noviembre a El Hierro. RTVC/ María Fernández.

Imagen del puerto de La Restinga este jueves, 5 de noviembre de 2026. RTVC/ María Fernández.