Llegan cuatro cayucos a El Hierro con 377 migrantes

De momento, el número de personas migrantes rescatadas de dos cayucos durante la noche asciende a 236

Vídeo RTVC.

Un total de cuatro cayucos con 377 personas a bordo, entre ellas 21 mujeres y 19 menores, han llegado a El Hierro entre la noche del martes y la mañana de este miércoles, según los datos facilitados por los servicios de emergencia.

El primero de los desembarcos se produjo sobre las 23.30 horas del martes en el puerto de La Restinga, donde llegaron 111 personas, entre ellas nueve mujeres y tres menores.

Los ocupantes de esta embarcación, procedentes de Guinea-Bisáu, Gambia, Mali, Senegal y Guinea-Conakry, indicaron que habían partido siete días antes desde Kafountine, en Senegal. Posteriormente, sobre la 01.40 horas de este miércoles, arribó un segundo cayuco con 125 personas, de las que 110 eran hombres, cuatro mujeres y once menores.

Este grupo, integrado por personas procedentes de Guinea-Bisáu, Senegal y Guinea-Conakry, había partido cinco días antes desde M’bour, también en Senegal.

Rescates durante la mañana

La actividad de los equipos de rescate continuó durante la mañana con la llegada sobre las 09.05 horas de un tercer cayuco con 115 personas, entre ellas ocho mujeres y cinco menores. Sus ocupantes, procedentes de Senegal y Mali, habrían partido seis días antes desde Saint Louis, en Senegal.

Media hora más tarde, sobre las 09.35 horas, llegó a La Restinga una cuarta embarcación con 26 hombres adultos procedentes de Senegal y Gambia, que, según apuntaron a los equipos de emergencias, habían salido cinco días también desde Saint Louis.

Ninguna de las personas atendidas precisó traslado a un centro sanitario.