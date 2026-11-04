El presidente autonómico reclama una reunión de coordinación entre ambos gobiernos ante el repunte de llegadas, con más de 6.000 personas en cayucos durante octubre. Advierte de la presión que soportan El Hierro y Lanzarote y reprocha al Ejecutivo central que no concrete nuevas medidas

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha vuelto a reclamar este miércoles a Pedro Sánchez una reunión de coordinación entre ambos gobiernos para abordar el repunte de la llegada de migrantes a las islas, después de que más de 6.000 personas alcanzaran el archipiélago en cayucos durante el mes de octubre.

Fernando Clavijo, a su llegada a Guadalupe, territorio francés del Caribe, donde participa en la cumbre de las regiones ultraperiféricas (RUP) de la Unión Europea. RTVC

A su llegada a Guadalupe, territorio francés del Caribe, donde participa en la cumbre de las regiones ultraperiféricas (RUP) de la Unión Europea, Clavijo ha calificado de «decepcionante» la respuesta del presidente del Gobierno a la carta que le remitió para reclamar medidas y un refuerzo de los recursos destinados a afrontar la situación.

Según el presidente canario, Sánchez se limita en su contestación a enumerar las actuaciones que el Ejecutivo central ha desarrollado en Canarias durante los últimos años, sin atender a su petición de establecer una planificación conjunta.

«Para eso, no le mando una carta»

«Lo que viene a decirme es lo que se ha hecho. Eso ya lo sabemos y en algunos casos, se ha hecho poco y mal. Sin embargo, lo que nosotros le pedidos es sentarnos con las instituciones, con los ministerios, con quien coordine la respuesta para planificar lo que hay que hacer», ha asegurado Clavijo.

El presidente autonómico ha mostrado su malestar con la respuesta de Moncloa y ha ironizado sobre el alcance de las actuaciones del Gobierno central. En este sentido, ha recordado que su Ejecutivo tuvo que acudir al Tribunal Supremo «por la dejación absoluta con los niños y jóvenes que eran de su competencia», en referencia a los menores solicitantes de refugio.

Pese a sus críticas, Clavijo ha anunciado que volverá a contactar con La Moncloa para intentar cerrar una reunión de coordinación entre los dos gobiernos que permita abordar la situación específica de El Hierro y Lanzarote.

El Hierro y Lanzarote, entre las islas más afectadas

El presidente canario ha puesto el foco en El Hierro, donde la llegada constante de embarcaciones está generando tensiones en el sistema sanitario. Según los datos que ha trasladado, solo este miércoles llegaron ocho cayucos con cerca de 700 personas.

También ha señalado la situación de Lanzarote, que durante los últimos meses ha registrado nuevas llegadas de migrantes en embarcaciones neumáticas.

«Nos hubiese gustado una respuesta un poquito más proactiva, no simple y llanamente decir lo que se ha hecho. Para eso, no le mando una carta», ha zanjado.

Más llegadas en octubre que durante la primera mitad del año

Clavijo ha lamentado que, pese al incremento de las llegadas, el Gobierno central no haya convocado la Junta de Seguridad. Y que tampoco haya indicado al Ejecutivo autonómico con qué ministerios puede reunirse para articular una respuesta conjunta.

Las cifras que ha expuesto reflejan la dimensión del repunte migratorio: durante octubre llegaron a Canarias 6.194 personas en embarcaciones precarias. Una cifra muy superior a las 3.708 registradas durante toda la primera mitad del año. Es decir, en un solo mes el archipiélago recibió casi el doble de personas que entre enero y junio.

Clavijo trasladará la situación a la Comisión Europea

Al margen de sus gestiones con el Gobierno de España, el presidente canario aprovechará su participación en la cumbre de Guadalupe para trasladar la situación del archipiélago a las autoridades comunitarias.

En concreto, ha anunciado que expondrá sus preocupaciones al vicepresidente de la Comisión Europea, Rafael Fitto, con quien coincidirá durante estos días, para dar a conocer la presión migratoria que soportan las islas y reclamar atención por parte de las instituciones europeas.