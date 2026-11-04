Presunto maltrato a menores migrantes en centros de Quórum 77

El Ejecutivo autonómico busca conocer oficialmente los detalles de las pesquisas sobre la empresa, que gestiona 18 centros de menores migrantes en las Islas y afronta una investigación por presuntos malos tratos. El Gobierno asegura que no ha recibido nuevas denuncias desde 2025 y defiende que los controles y las inspecciones funcionan

El Gobierno de Canarias ha anunciado que se personará en el caso Quorum 77 para tener acceso oficial al sumario y conocer de primera mano los detalles de la investigación sobre la empresa, que gestiona actualmente 18 centros de menores migrantes en el Archipiélago y que se encuentra bajo investigación por presuntos malos tratos.

RTVC

Las pesquisas apuntan a posibles episodios de maltrato que, presuntamente, habrían contado con el conocimiento de la dirección de la entidad. Según adelantó Canarias7, la dirección de Quorum 77 conocía de antemano que la empresa estaba siendo investigada.

El Gobierno asegura que no ha recibido nuevas denuncias desde 2025

Desde el Ejecutivo autonómico sostienen que no han recibido más denuncias relacionadas con Quorum 77 desde 2025. Según explican, los casos conocidos hasta ahora corresponden a hechos anteriores a ese año y el Gobierno trasladó la información a las autoridades pertinentes.

La Administración autonómica defiende, además, que ha reforzado las inspecciones y que los mecanismos de supervisión funcionan. En este sentido, asegura que existen más controles sobre los centros y que se mantienen las actuaciones de vigilancia para conocer posibles irregularidades.

Los hechos, en plena crisis de acogida migratoria

Los presuntos malos tratos investigados se remontan a uno de los momentos más críticos de la gestión migratoria en Canarias, cuando el Archipiélago acogía a alrededor de 6.500 menores migrantes.

En la actualidad, Quorum 77 gestiona 18 centros en las Islas, una dimensión que sitúa a la entidad en el centro de la atención tras conocerse la investigación. Con su personación en el procedimiento, el Gobierno de Canarias pretende acceder directamente al sumario y conocer oficialmente el alcance de las actuaciones judiciales.