Clavijo exigirá en Guadalupe garantías en el nuevo presupuesto europeo

El presidente de Canarias viaja esta semana a Guadalupe donde participará en la XXX Conferencia de Presidentes de las Regiones Ultraperiféricas (RUP) de la UE en un momento determinante para el futuro de estas regiones

Conferencia RUP en Reunión. Imagen Gobierno de Canarias

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, viaja esta semana a Guadalupe para participar en la XXX Conferencia de Presidentes de las Regiones Ultraperiféricas (RUP) de la Unión Europea, que se celebrará los días 5 y 6 de noviembre y reunirá a los representantes de las nueve regiones de España, Francia y Portugal. La cita se produce en un momento decisivo para el futuro de las relaciones de Canarias con la Unión Europea, marcado por la negociación del nuevo Marco Financiero Plurianual (MFP) 2028-2034 y la reciente aprobación de una nueva Estrategia Europea para las RUP.

Según informa el Ejecutivo canario, el principal objetivo será garantizar que la profunda reforma del presupuesto europeo no suponga un retroceso en los derechos y recursos específicos que el archipiélago ha consolidado durante décadas como región ultraperiférica. Clavijo defenderá que el reconocimiento de las singularidades de Canarias, amparado por el artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, se mantenga en las nuevas políticas comunitarias y se traduzca en una financiación suficiente, diferenciada y jurídicamente protegida.

Propuesta de presupuesto para 2028-2034

La propuesta de presupuesto para 2028-2034 supone una transformación de la arquitectura financiera de la UE, al plantear la integración de buena parte de las políticas tradicionales de cohesión, agricultura y pesca en planes nacionales y regionales de carácter más amplio. Este cambio ha abierto un debate sobre el riesgo de centralización de las decisiones y la posible pérdida de visibilidad de los instrumentos específicamente destinados a las RUP.

Para el Ejecutivo canario, la simplificación presupuestaria no puede traducirse en una reducción de los recursos ni en una mayor dependencia de las decisiones de los Estados miembros. Canarias reclama que los fondos destinados a compensar las desventajas estructurales derivadas de la insularidad, la lejanía y la fragmentación territorial sigan estando identificados y garantizados en la normativa europea.

En este sentido, una de las prioridades del presidente será blindar el Programa de Opciones Específicas por la Lejanía y la Insularidad (POSEI), fundamental para sostener las producciones agrarias canarias y compensar las dificultades del sector primario. El Gobierno de Canarias defenderá que conserve su carácter autónomo, su normativa propia y una ficha financiera suficiente, además del mantenimiento de las dotaciones adicionales de cohesión, a través del FEDER y el FSE+, y de los programas de compensación de los sobrecostes de la pesca.

La posición del Ejecutivo también pasa por garantizar capítulos específicos y obligatorios para cada región ultraperiférica en los futuros planes nacionales y regionales, así como la participación directa de los gobiernos regionales en la planificación y gestión de las inversiones.

Bilateral con Fitto

La agenda del presidente comenzará este miércoles 4 de noviembre con una reunión de los representantes de las RUP con eurodiputados, a quienes trasladará la importancia de mantener una posición favorable a las singularidades ultraperiféricas durante la negociación de los reglamentos europeos.

Clavijo agradecerá el trabajo desarrollado por el Parlamento Europeo en defensa de los programas específicos y solicitará que ese respaldo se mantenga en las fases decisivas de negociación con el Consejo y la Comisión. El presidente incidirá especialmente en que los avances introducidos en los textos parlamentarios todavía deben convertirse en disposiciones definitivas y no pueden considerarse garantías adquiridas.

El jueves participará en la sesión interna de la Conferencia, en la que las nueve regiones trabajarán para reforzar una posición común ante Bruselas. Canarias defenderá que la nueva Estrategia Europea para las RUP, presentada el pasado 10 de septiembre, cuente con una hoja de ruta que incluya medidas verificables, un calendario de ejecución y un seguimiento político y técnico continuado.

El encuentro de mayor relevancia institucional para Canarias será la reunión bilateral que Clavijo mantendrá ese mismo jueves con el vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea responsable de Cohesión y Reformas, Raffaele Fitto.

El presidente trasladará una valoración positiva del cambio de enfoque introducido en la nueva Estrategia, que reconoce a las regiones ultraperiféricas no solo como territorios que padecen dificultades estructurales, sino como activos estratégicos para la proyección internacional de la Unión Europea.

En el caso de Canarias, ese papel se concreta en su posición en el Atlántico, sus vínculos con África Occidental y sus posibilidades como plataforma de cooperación internacional, economía azul, investigación, energías renovables, seguridad marítima y desarrollo de nuevas actividades económicas.

No obstante, Clavijo defenderá que este reconocimiento político debe ir acompañado de medidas legislativas y financieras que permitan aprovechar ese potencial. La posición del Gobierno de Canarias es que no basta con reconocer las singularidades de las RUP una vez aprobadas las normas europeas, sino que el artículo 349 debe aplicarse desde el momento en que se diseñan las políticas comunitarias.

En la bilateral también abordará el primer paquete de simplificación normativa presentado por la Comisión junto con la Estrategia. Aunque Canarias considera positivo que se haya iniciado un proceso de adaptación del Derecho europeo, reclamará que se revisen las 29 propuestas remitidas por el archipiélago que no fueron incorporadas a esta primera iniciativa.

Vivienda, migración y transporte

La reunión con Fitto permitirá asimismo trasladar las principales preocupaciones que afectan directamente a la población canaria.

En vivienda, el presidente reclamará una respuesta europea adaptada a la emergencia habitacional que atraviesa el archipiélago. Canarias pedirá que se estudien instrumentos jurídicos que permitan adoptar medidas proporcionadas sobre la adquisición de viviendas por no residentes en territorios sometidos a una especial presión inmobiliaria, siempre dentro del marco del Derecho europeo.

El Ejecutivo defenderá también que se reconozcan y compensen los sobrecostes de construcción y rehabilitación derivados de la ultraperiferia y que se facilite el acceso a financiación del Banco Europeo de Inversiones para promover vivienda social y asequible, con garantías de mantenimiento de su uso protegido.

En materia migratoria, Clavijo reclamará que la Unión Europea tenga en cuenta la situación específica de Canarias como frontera exterior atlántica. Solicitará financiación estable para la acogida, la integración y la protección de los menores migrantes no acompañados, así como una implicación más efectiva de los Estados miembros y las instituciones europeas.

El Gobierno planteará que Canarias figure expresamente entre los territorios que puedan beneficiarse del futuro Marco Europeo de Respuesta de Emergencia ante situaciones de presión excepcional en las fronteras exteriores. También defenderá una mayor coordinación con la Comisión y que los instrumentos europeos de cooperación con terceros países puedan financiar iniciativas de formación y empleo en los países de origen y tránsito, aprovechando la experiencia de proyectos como Tierra Firme.

Otra de las prioridades será la conectividad. El presidente reclamará prolongar hasta 2040 las excepciones aplicables a determinadas conexiones aéreas y marítimas dentro del régimen europeo de comercio de derechos de emisión (ETS), frente al horizonte de 2035 contemplado en las propuestas en negociación.

Canarias también solicitará medidas que eviten la pérdida de competitividad de sus puertos respecto a instalaciones de terceros países y adaptaciones en el mecanismo de ajuste en frontera por carbono, la normativa de contratación pública y otros expedientes que afectan especialmente a las economías insulares.

Una posición compartida

El jueves, Clavijo participará igualmente en el encuentro entre los presidentes de las RUP y los representantes de España, Francia y Portugal, a quienes pedirá que mantengan una actuación coordinada para defender las garantías específicas de estos territorios en el nuevo marco presupuestario.

El Ejecutivo canario considera imprescindible que los avances parciales conseguidos en las negociaciones se incorporen finalmente a los reglamentos europeos y que los gobiernos regionales dispongan de información puntual sobre el desarrollo del proceso.

Canarias planteará además la necesidad de reforzar la cooperación con Azores y Madeira, así como con Cabo Verde, en el encuentro previsto entre los cuatro archipiélagos, con el objetivo de avanzar en una mayor articulación del espacio atlántico y de las relaciones con los países del entorno.

La participación de Clavijo continuará el viernes con la sesión asociativa de la Conferencia, en la que se debatirán las consecuencias de la nueva arquitectura financiera europea y las garantías necesarias para que las RUP accedan a los instrumentos de competitividad, investigación, innovación y cooperación exterior.

En esta reunión, Canarias defenderá que las singularidades ultraperiféricas deben reflejarse en el conjunto del presupuesto europeo y no limitarse a los fondos tradicionales de cohesión y agricultura.