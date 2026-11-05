Canarias también pondrá sobre la mesa cuestiones como la vivienda, la conectividad y la migración

Vídeo RTVC.

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ve un comienzo «prometedor» en la reunión que los representantes de las regiones ultraperiféricas (RUP) de la Unión Europea han mantenido con eurodiputados en Guadalupe (Francia), aunque ha advertido de que estos territorios tendrán que mantenerse firmes para preservar los fondos en el próximo presupuesto europeo.

«Creo que el comienzo es prometedor, pero, sin lugar a duda, vamos a tener que mantenernos firmes» porque «no todo está aclarado ni ganado aún en el marco financiero», ha declarado Clavijo tras la reunión con eurodiputados, previa a la 30 Conferencia de Presidentes de las Regiones Ultraperiféricas, que esta vez se celebra en Guadalupe, territorio francés en el Caribe. El presidente canario ha matizado que se mantienen dudas sobre la capacidad de relación directa entre las RUP y las instituciones europeas, algo que será objeto de debate en los próximos días.

Clavijo ha destacado que las RUP han defendido en ese encuentro, al que ha asistido Younous Omarjee, vicepresidente del Parlamento Europeo, una posición «firme y concreta» sobre el mantenimiento de los fondos POSEI -recursos específicos que compensan su lejanía e insularidad- y ha reconocido el apoyo recibido de la Eurocámara. «El Parlamento Europeo nos ha ido acompañando a lo largo de todo este proceso», ha subrayado el presidente de Canarias.

Fernando Clavijo ve un comienzo «prometedor» en la cumbre de las RUP en Guadalupe.

Este asunto se tratará además en el encuentro de las RUP con el comisario europeo Raffaele Fitto, vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea y responsable de Cohesión y Reformas en el transcurso de esta cumbre.

Representantes de las nueve RUP de Francia, Portugal y España

A la reunión que comienza este jueves en Guadalupe asisten los representantes de las nueve RUP de Francia, Portugal y España, un encuentro que coincide con la negociación del próximo Marco Financiero Plurianual de la UE para 2028-2034 y con el debate sobre cómo traducir en medidas concretas la nueva estrategia europea para estos territorios.

Entre los asuntos que llegan a la reunión destacan la defensa de fondos específicos para las RUP, el mantenimiento de instrumentos como el POSEI para el sector agrario, los recursos adicionales del Feder y del Fondo Social Europeo+, y las ayudas para compensar los sobrecostes en ámbitos como la pesca.

En el caso de Canarias, también se pondrán sobre la mesa cuestiones como la vivienda, la conectividad y la migración, incluido el acceso a financiación estable para la acogida e integración de menores migrantes no acompañados.