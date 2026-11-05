‘El Ambulatorio’ incorpora a ‘Robodoc’, un robot médico para ayudar a atender a los pacientes

La nueva entrega de la serie de humor de Televisión Canaria se emitirá este viernes 6 de noviembre, a partir de las 21.30, una hora antes de lo habitual

Un nuevo personaje llega a ‘El Ambulatorio’ más divertido de Canarias. ‘Robodoc’, un robot médico, se incorpora a la plantilla que lideran Benito y Carla, los personajes que interpretan Víctor Hubara y Carmen Díaz respectivamente, en el episodio 26 de la serie de humor de Televisión Canaria y que ya se puede ver en un avance que ofrece Canarias Play. La nueva entrega de cuatro capítulos se emitirá en TDT este viernes 6 de noviembre, a partir de las 21:30, una hora antes de lo habitual.

La llegada de ‘Robodoc’, con el objetivo de ayudar en la atención a los pacientes y facilitar el trabajo de los sanitarios, despierta curiosidad desde el primer momento y pronto todo el personal empieza a comprobar hasta dónde llegan sus capacidades. Sin embargo, como era de esperar, el robot termina siendo utilizado para tareas bastante alejadas de aquellas para las que fue creado.

Fotograma del capítulo 26 de ‘El Ambulatorio’, en el que aparece en el centro de la imagen, ‘Robodoc’.

Las disparatadas historias de la serie que dirige David Sainz continuarán con el episodio 27, con título ‘TV Show’, en el que el personal del ambulatorio volverá a verse sorprendido por una visita inesperada. En este caso, Carla informa a Benito de que un equipo de televisión va a pasar por el ambulatorio para grabar cómo es el trabajo diario del personal. Aunque Carla no está especialmente entusiasmada con la idea, Benito ve enseguida una oportunidad para lucirse delante de las cámaras. A partir de ese momento empieza a exagerar su forma de trabajar, sus intervenciones y hasta su actitud con los pacientes, intentando ofrecer una versión mucho más espectacular de sí mismo. Como suele ocurrir cuando Benito intenta controlar demasiado la situación, las cosas terminan saliendo de una forma bastante distinta a la que había imaginado.

En el capítulo 28, titulado ‘El enfermo invisible’, Ceferina, personaje que interpreta la actriz Griselda Ponce, acude al ambulatorio acompañada de su marido, pero hay un pequeño problema: nadie consigue verlo. Mientras el personal intenta entender qué está ocurriendo con ese misterioso acompañante, Benito se enfrenta a otro asunto bastante más terrenal. Tiene que renovar el carné de conducir y empieza a descubrir que su vista quizá ya no responde como cuando era más joven. Entre dudas, confusiones y problemas de percepción, el capítulo acaba poniendo a prueba qué es real y qué no.

La entrega de este viernes terminará con el capítulo 29, ‘La lotería’, en el que se volverán a generar situaciones de mucho humor. La alegría se desata en el ambulatorio cuando el número que jugaban resulta premiado en la lotería. Todos empiezan a imaginar qué harán con el dinero, hasta que descubren un pequeño problema. Blas, el barman que interpreta Kike Pérez, encargado de comprar los cupones, nunca llegó a hacerlo. Cuando el resto se entera de que su premio no existe, deciden que semejante despiste no puede quedarse sin consecuencias y preparan una venganza a la altura.

Producida por Radiotelevisión Canaria y Videoreport Canarias, la serie ‘El Ambulatorio’ cuenta con un amplio plantel de actores canarios. Además de los ya mencionados, en el reparto figuran Yanely Hernández, Delia Santana, Mari Carmen Sánchez, Nacho Peña, Lidia Guerra, Guacimara Correa y Jacobo Santiago.