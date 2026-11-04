‘La Retranca’ analiza los retos de la juventud canaria y sus inquietudes políticas

El programa de Televisión Canaria aborda este jueves 5 de noviembre, a las 22:30 horas, el fenómeno del vapeo y el incremento de restricciones para fumar en espacios públicos

El programa ‘La Retranca’ de Televisión Canaria centrará su debate este jueves 5 de noviembre, a partir de las 22:30 horas, en los retos de la juventud canaria y sus inquietudes políticas, a pocas semanas de las elecciones generales del 29 de noviembre. Presentado por Mayer Trujillo y Marta Rodríguez, el programa contará con una mesa de análisis con representantes de las generaciones más jóvenes de las formaciones políticas.

Con el contexto de la convocatoria de elecciones y la dimisión de Óscar Puente como ministro de Transportes tras el accidente ferroviario de Urda, en la línea que une Madrid con Andalucía, se intentarán dilucidar cuestiones como la de si los jóvenes están interesados en la política o es la política quien va en busca de los jóvenes. En ese sentido, Sara Alvarado, doctoranda en Sociología por la Universidad de La Laguna, dará algunas de las claves sobre la manera en la que las nuevas generaciones se relacionan con el sistema político.

Otro de los asuntos de calado de la noche será la crisis habitacional y los problemas de emancipación de los jóvenes canarios ante las dificultades para acceder a una vivienda libre. Asimismo, el modo en el que los jóvenes consumen contenidos informativos o el reto migratorio serán otras de las cuestiones que se pondrán sobre la mesa.

El vapeo, una moda peligrosa

‘La Retranca’ analizará también el incremento del consumo de ‘vapers’ entre adolescentes y jóvenes, y las medidas que deben tomarse para evitar su exposición. Para ello se contará con una segunda mesa de análisis constituida por los jóvenes periodistas Marta Patallo, Janire Alfaya, Julio César Ruiz Aguilar y Aday Moreno. El responsable del Programa de Tabaquismo de la Dirección General de Salud Pública, Antonio Torres Lana, aportará el trabajo que desde hace años realiza el Servicio Canario de la Salud en los centros de las islas.

Esa mesa de debate también abordará el anteproyecto de Ley antitabaco aprobado por el Ministerio de Sanidad para endurecer las restricciones para fumar al aire libre y cuya tramitación parlamentaria ha decaído con el adelanto electoral.

El fútbol, de luto por Jesús de Miguel

En los casi 90 minutos de programa en directo habrá tiempo, además, para recordar a Jesús de Miguel, el delantero del Club Deportivo Tenerife fallecido este martes tras el choque con el portero del Andorra, Jesús Owono, en el partido disputado el lunes en el Heliodoro Rodríguez López. La noticia, que ha conmocionado al mundo del fútbol, plantea varios interrogantes de cara al futuro.

‘La Retranca’, además de su emisión cada jueves en RTVC, se encuentra disponible en el canal de Youtube de la cadena, en La Radio Canaria y a través de los perfiles del propio programa: Instagram: @la_retranca_ X: @LaRetrancaTVC TikTok: @la.retranca.