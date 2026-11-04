La Radio Canaria prepara una cobertura especial de ‘Todo Goles Radio’ para el baloncesto europeo y el fin de semana deportivo

El espacio que retransmitirá los encuentros de La Laguna Tenerife, CD Tenerife y UD Las Palmas, además de una amplia agenda del deporte insular entre este jueves 5 y el domingo 8 de noviembre

La Radio Canaria ofrecerá desde este jueves 5 de noviembre un completo seguimiento deportivo a través del programa ‘Todo Goles Radio’. El espacio, dirigido y presentado por Juanjo Toledo, iniciará sus retransmisiones semanales este jueves a partir de las 20:00 horas para llevar a los oyentes el choque de la sexta jornada de la EuroCup que enfrentará a La Laguna Tenerife con el U-BT Cluj-Napoca rumano en el Pabellón Insular Santiago Martín. El periodista José Antonio Felipe estará al frente de la narración del encuentro en directo, acompañado por los comentarios técnicos de Fernando Llombet.

La actividad arrancará en la noche del jueves en el Pabellón Insular Santiago Martín, recinto en el que el conjunto aurinegro disputará su compromiso europeo frente al U-BT Cluj-Napoca. El encuentro, previsto inicialmente para la jornada del miércoles, se celebrará finalmente en la noche del jueves a petición del club visitante, contando con una amplia cobertura desde el recinto tinerfeño a partir de las 20:00 horas.

Sábado 7 de noviembre

La edición del sábado se pondrá en marcha a las 16:00 horas bajo la dirección de Juanjo Toledo y la producción de Simón Abreu, dedicando los primeros minutos a repasar la actualidad y la última hora del deporte canario. La emoción en directo llegará a las 19:00 horas desde el Gran Canaria Arena con la narración de Moisés Rodríguez y los análisis de Juan Antonio Henríquez para el duelo entre el Cajasiete Gran Canaria y el Inveready Askatuak Gipuzkoa, correspondiente a la séptima jornada de Primera FEB.

Domingo 8 de noviembre

La jornada del domingo contará con dos bloques diferenciados de programación. La sesión matinal comenzará a las 11:00 horas conducida por Adrián Brito y producida por Marcela Bonifaz, manteniendo una emisión continuada hasta las 14:30 horas. Durante el tramo de mediodía, la atención se dividirá entre el Estadio Heliodoro Rodríguez López, donde el Costa Adeje Tenerife recibirá al Deportivo Alavés en la décima fecha de la Liga F, y el Santiago Martín, recinto en el que La Laguna Tenerife se medirá al Asisa Joventut en la Liga Endesa con el trabajo de José Antonio Felipe y Fernando Llombet.

De manera paralela, la antena seguirá el desarrollo de la décima jornada en Segunda Federación para los equipos canarios, con los desplazamientos del CD Tenerife B frente al Betis Deportivo, la UD Tamaraceite ante el CD Estepona y Las Palmas Atlético contra el Marbella FC, además del choque entre el CD Atlético Paso y la RSD Alcalá en La Palma y la cobertura de la Tercera Federación.

El tramo vespertino del domingo arrancará a las 16:00 horas de nuevo bajo las riendas de Juanjo Toledo y Simón Abreu. A las 17:00 horas comenzará la previa del partido entre la UD Las Palmas y el CD Eldense, encuentro perteneciente a la decimotercera jornada de la categoría de plata que echará a andar a las 17:30 horas en el Estadio de Gran Canaria con la voz de Juan Luis Monzón y el análisis táctico de Mingo Oramas.