El programa ‘Identidades’, de Televisión Canaria, obtiene el Premio Ondas por «el mejor contenido de proximidad»

El administrador general de RTVC, César Toledo, afirma que el galardón «reconoce una nueva forma de contar Canarias y premia una televisión más nuestra que nunca»

El administrador de RTVC, César Toledo, en el centro, junto con miembros del equipo de ‘Identidades’ en la presentación del programa, el pasado mes de julio.



El programa ‘Identidades’ de Televisión Canaria ha obtenido este martes 3 de noviembre el Premio Ondas Nacional de Televisión por el «mejor contenido de proximidad», según ha decidido el jurado de la 73ª edición de los Premios Ondas, que reconocen los trabajos más destacados en radio, televisión, pódcast, publicidad y música. En total, se han concedido 29 premios y cuatro menciones especiales tras valorar 1.065 candidaturas procedentes de 26 países.

Este año, la periodista Gemma Nierga, cuatro veces Premio Ondas, ha sido la encargada de leer el fallo y anunciar que la gala de entrega de premios se celebrará el próximo jueves 26 de noviembre en el Gran Teatre del Liceu, en Barcelona. Los Premios Ondas, creados en 1954, son otorgados anualmente por la Promotora de Informaciones S.A, a través de la Cadena SER, con el fin de galardonar la calidad y la popularidad de las producciones, así como las trayectorias profesionales en la radio, la televisión, la música y la publicidad en radio. Estos premios son los decanos de España y de mayor repercusión internacional del sector de la comunicación.

«El Premio Ondas al Mejor contenido de proximidad para ‘Identidades’ es una magnífica noticia para Televisión Canaria y, sobre todo, para Canarias«, ha expresado el administrador general de Radiotelevisión Canaria, César Toledo, al conocer la concesión del galardón.

«Este premio llega, además», precisa Toledo, «en un momento muy significativo, porque premia exactamente lo que nos hemos propuesto: hacer una televisión más nuestra que nunca. Para nosotros, ese lema es un compromiso. Significa mirar hacia dentro para comprender quiénes somos y hacerlo con rigor, con sensibilidad y sin tópicos. ‘Identidades’ lo cumple. Recorre nuestra cultura, nuestro paisaje, nuestras palabras, nuestros símbolos y nuestra música, y rastrea también los vínculos que nos unen con otros territorios atlánticos».

Además, Toledo destaca que el programa «tiende un puente entre generaciones. Junto a la voz y el conocimiento de Benito Cabrera«, añade, «incorpora a jóvenes creadores como Elena Marrero y Luis Cabrera, que acercan nuestro patrimonio a quienes hoy aprenden en las redes sociales».

El administrador general de RTVC ha querido mostrar su felicitación «a Multitrack, a Benito Cabrera, a Raúl Pulido y a todo el equipo. Este Ondas», subraya, «confirma que el camino es el correcto; una televisión más nuestra que nunca no es una televisión más pequeña, sino una que cuenta Canarias desde Canarias y la lleva al mundo«.

Momento del anuncio por Gemma Nierga del Premio Ondas al programa ‘Identidades’, de Televisión Canaria.

Reconocimiento «a una forma de contar Canarias desde las raíces»

Dirigido por Benito Cabrera, responsable de los contenidos y Raúl Pulido, realizador y codirector del proyecto, ‘Identidades’ está concebido como una serie documental que propone una mirada contemporánea sobre la cultura, la historia y el patrimonio del archipiélago. La producción de Multitrack, que se emite en Televisión Canaria y también en Canarias Play, está presentada por el propio Cabrera, junto a Elena Marrero y Luis Cabrera, dos jóvenes creadores de contenido que acercan la cultura canaria a nuevas generaciones.

«Es un premio que anhelábamos pero que no esperábamos», declara Benito Cabrera. El codirector y presentador del formato, que confiesa su emoción al recibir el premio, señala que se trata de un reconocimiento «importante a nivel nacional, que tiene mucha solera, probablemente uno de los más importantes para premiar dentro del mundo audiovisual y radiofónico, que además este año reconoce a personas de gran talla como Alsina o Rosalía. Que de repente», continúa, «un grupo de trabajadores de las Islas Canarias que hacen un programa para la televisión regional esté a la altura de esos nominados y de esos premiados, es un gran orgullo».

Para Cabrera, el principal valor del premio es que se reconozca «una forma de contar Canarias desde las raíces, sin clichés, desde una historia contada desde sus personas, desde la memoria«. En ese sentido, resalta que le satisface mucho «que un programa local que habla de asuntos aparentemente pequeños haya conseguido un reconocimiento de ámbito nacional, por hacer algo en lo que creo profundamente, que es escuchar a nuestra gente, valorar lo que somos y contar nuestras historias con respeto, con cariño, pero siempre intentando no buscar el aplauso fácil ni el favor de un público que quiere un consumo facilón de la identidad y de la cultura, sino trabajado y con esmero.

Trabajo conjunto entre Multitrack y Benito Cabrera

En representación de Multitrack, Paco Chinea se congratula del recibimiento de un premio que hace extensivo a todo el equipo participante en ‘Identidades’ y a RTVC. «Yo empecé a trabajar en la SER con 14 años, en ’40 Principales’, y siempre había escuchado esto de los premios Ondas, que promueve la SER, pero jamás pensé que podría llegar a ser partícipe de un premio Ondas».

«Este premio», manifiesta Chinea, «es de todo un equipo, pero sobre todo de Benito Cabrera, una persona que me ha acompañado toda la vida, un compañero con el que he compartido muchísimos trabajos, no solamente en televisión; hemos grabado temas musicales; hemos producido discos; hemos hecho conciertos en directo y espectáculos; y siempre hemos estado muy unidos, y resulta que ahora con este programa recibimos este espaldarazo a toda una carrera. Solamente», añade Chinea, «puedo tener palabras de agradecimiento a Benito y a todo el equipo; también a los compañeros de R2».

Este nuevo Premio Ondas 2016 a Radiotelevisión Canaria es el primero que se concede a un programa específico, pero se suma al obtenido en 2021 en la categoría ‘Mejor programa emitido por emisoras o cadenas no nacionales’ por la cobertura de la erupción volcánica de La Palma.