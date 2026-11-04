Televisión Canaria duplica con creces su audiencia joven y firma su mejor octubre en cinco años

César Toledo destaca que la cuota entre los 13 y 24 años pasa del 3,6% al 8,1%, “y nos conecta con una generación que muchos daban por perdida para la tele pública”

César Toledo, administrador general de RTVC. La cadena pública ha aumentado de manera muy significativa su cuota entre los jóvenes de 13 a 24 años en un año.

Televisión Canaria cierra octubre con un 6,6% de cuota de pantalla, cuatro décimas más que hace un año, y firma su mejor mes de octubre de los últimos cinco años, según el análisis de Barlovento Comunicación con datos de Fifty5Blue. La cadena pública avanza así en su propósito de conectar con todas las generaciones.

Los jóvenes son los grandes protagonistas de este balance. El público de 13 a 24 años es el grupo de edad en el que Televisión Canaria consigue su mayor cuota, un 8,1%, 4,5 puntos más que en octubre de 2025, cuando se situaba en el 3,6%. Entre quienes tienen de 25 a 44 años, gana 2,9 puntos y se sitúa al frente de todas las cadenas con un 7,1%. Estos resultados refuerzan su vínculo con las nuevas generaciones y acompañan su apuesta por una televisión para todos los públicos.

El avance también se refleja entre los espectadores de 45 a 64 años, donde la cadena mejora medio punto de cuota respecto a octubre de 2025. La conexión con el público joven se suma así al crecimiento en otras edades, dentro de una programación que combina información, divulgación y entretenimiento.

Durante octubre, 1.226.000 personas vieron en algún momento Televisión Canaria, el 55,6% de la población de las Islas y 16.000 más que en septiembre. Cada día sintonizaron la cadena una media de 305.000 personas. La audiencia media del mes se situó en 15.000 espectadores, 1.000 más que un año antes y también 1.000 más que el mes anterior.

“Estos datos confirman que Televisión Canaria ha sabido conectar con una generación que muchos daban por perdida para la televisión pública. Que nuestra cuota entre los jóvenes de 13 a 24 años se haya más que duplicado en solo un año no es casualidad: es el resultado de una programación que habla su idioma, cuenta lo que pasa en sus islas y se hace con talento canario”, afirma el administrador general de RTVC, César Toledo.

La información también gana seguimiento. Los Servicios Informativos alcanzan un 9,8% de cuota y 23.000 espectadores de media, tras sumar 1,3 puntos y 3.000 espectadores respecto a octubre de 2025. A lo largo del mes, sus emisiones llegaron a 896.000 personas, el 40,6% de la población canaria. En total, la cadena dedicó 126 horas y 40 minutos a su oferta informativa.

Destaca el crecimiento de Telenoticias 1 de lunes a viernes, que alcanza un 17,6% de cuota y 53.000 espectadores de media. La edición gana 4,4 puntos y 11.000 espectadores en un año. También avanza la primera edición del fin de semana, con un 13% de cuota y 41.000 espectadores, tras sumar 2,1 puntos y 5.000 espectadores.

La segunda edición de lunes a viernes se incorpora a esta mejora interanual. Telenoticias 2 registra un 8,7% de cuota y reúne a 40.000 espectadores de media, medio punto y 3.000 espectadores más que en octubre de 2025. En conjunto, las ediciones de Telenoticias llegaron a 794.000 personas durante el mes, el 36% de la población de las Islas. Obtienen un 11% de cuota, nueve décimas más que un año antes, y mantienen una audiencia media de 39.000 espectadores.

El crecimiento de la información comienza desde primera hora. Buenos Días Canarias alcanza un 7,6% de cuota y 7.000 espectadores de media, dos puntos y 2.000 espectadores más que en octubre de 2025. A continuación, La Mañana en Juego mejora sus resultados respecto a septiembre: pasa del 6,9% al 8,6% de cuota y eleva su audiencia media de 7.000 a 9.000 espectadores.

También gana seguimiento la información parlamentaria. Parlamento registra un 4,4% de cuota y 9.000 espectadores de media, frente al 2,1% y los 5.000 espectadores de octubre del año anterior. Su avance amplía el crecimiento interanual a distintos espacios de la oferta informativa de la cadena.

“La información es la columna vertebral de un servicio público. Que cuatro de cada diez canarios hayan visto nuestros informativos este mes y que Telenoticias 1 gane más de cuatro puntos en un año demuestra que la ciudadanía nos reconoce como una referencia de confianza en un ecosistema cada vez más fragmentado y polarizado. Es el mérito de todo el equipo humano de esta casa, que trabaja cada día para estar cerca de la gente”, subraya Toledo.

La conexión con los jóvenes y el crecimiento de la información dan fuerza a un mismo compromiso: ofrecer una televisión cercana, en la que puedan reconocerse personas de todas las edades y de todos los rincones del Archipiélago. Una Televisión Canaria más nuestra que nunca.