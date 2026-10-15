Las patronales de los tres países reclaman que el próximo presupuesto de la UE mantenga una financiación específica para las regiones ultraperiféricas. Canarias intensifica en Bruselas la defensa del POSEI ante la negociación del Marco Financiero Plurianual 2028-2034

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha agradecido a las organizaciones empresariales de España, Francia y Portugal que se hayan sumado al frente común en defensa del estatus de las regiones ultraperiféricas (RUP) en el próximo Marco Financiero Plurianual de la Unión Europea. Clavijo considera que este respaldo llega en un momento decisivo, cuando los próximos meses serán determinantes para negociar el presupuesto comunitario de 2028 a 2034.

Clavijo agradece a las patronales de España, Francia y Portugal que se sumen a la defensa del estatus RUP. Gobierno de Canarias

En una carta remitida al presidente de la CEOE de Tenerife, Pedro Alfonso, el jefe del Ejecutivo autonómico destaca que el posicionamiento conjunto de las patronales de los tres países constituye un apoyo relevante para defender en Bruselas la continuidad de los fondos específicos destinados al archipiélago.

Un frente común para proteger la financiación de las RUP

Clavijo responde así a la carta que las organizaciones empresariales de los tres Estados remitieron hace tres semanas a las autoridades europeas. En ella, reclamaban un tratamiento específico y diferenciado para las regiones ultraperiféricas en el próximo presupuesto comunitario, una petición que coincidió con la iniciativa de los gobiernos de España, Francia y Portugal.

Los presidentes Pedro Sánchez y Emmanuel Macron, junto al primer ministro portugués, Luís Montenegro, trasladaron también sus demandas a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y al presidente de Irlanda, Micheál Martin, cuyo país ejerce la presidencia rotatoria del Consejo de la Unión Europea.

Las patronales defienden que el próximo presupuesto garantice una financiación suficiente, estable y claramente identificable para las RUP, de modo que los recursos destinados a compensar sus desventajas estructurales no queden diluidos en instrumentos generales de ámbito estatal.

Entre sus prioridades figura preservar y reforzar herramientas como el Programa Comunitario de Apoyo a las Producciones Agrarias de Canarias (POSEI) y el Régimen Específico de Abastecimiento. También reclaman mantener un marco de ayudas de Estado adaptado a las particularidades de estos territorios dentro de los fondos de Cohesión.

El POSEI, una pieza clave para el sector primario canario

La carta empresarial reconoce expresamente el papel estratégico del POSEI para la agricultura y la seguridad alimentaria de las regiones ultraperiféricas. Por ello, defiende su continuidad como instrumento autónomo, con una financiación adecuada y reforzada que tenga en cuenta la inflación, el aumento de los costes de producción y las necesidades de adaptación al cambio climático.

Esta reivindicación afecta directamente al sector primario canario, cuya actividad se desarrolla en un territorio con condicionantes estructurales permanentes. Estos factores justifican, según el planteamiento de las organizaciones empresariales, la existencia de mecanismos específicos de apoyo.

Canarias intensifica la negociación en Bruselas

En paralelo a estas gestiones, el consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria, Narvay Quintero, se ha desplazado esta semana a Bruselas para reforzar la defensa de la continuidad del POSEI y actualizar su ficha financiera.

En los días previos al Consejo Europeo de este jueves y viernes, el representante del Gobierno canario ha defendido que el programa mantenga su carácter específico y autónomo dentro del presupuesto europeo, con una partida propia, estable y reforzada que permita atender las necesidades de las producciones agrícolas y ganaderas de las regiones ultraperiféricas.

La iniciativa se desarrolla en un momento clave de las negociaciones, después de que la Presidencia irlandesa del Consejo de la Unión Europea presentara el 10 de octubre una nueva propuesta de Marco Financiero Plurianual. El documento plantea un presupuesto global un 8,69 % inferior al propuesto inicialmente por la Comisión Europea en julio de 2025.

Una nueva propuesta presupuestaria bajo debate

El texto que se debatirá en Bruselas mantiene la integración de las políticas agrarias y pesqueras en los futuros planes nacionales y regionales. La propuesta contempla 261.013 millones de euros para intervenciones de apoyo a la renta de la Política Agraria Común (PAC) y otros 3.549 millones para la Política Pesquera Común.

Ante este escenario, Canarias y sus aliados empresariales mantienen la presión para que el nuevo marco financiero preserve instrumentos específicos para las regiones ultraperiféricas y garantice los recursos necesarios para compensar sus desventajas estructurales, con especial atención al futuro del POSEI.