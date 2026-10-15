Los arrestados presuntamente amenazaron y agredieron a la víctima durante la madrugada en Santa Cruz de Tenerife. La autoridad judicial ha decretado el ingreso en prisión de ambos

La Policía Nacional ha detenido a dos personas en Santa Cruz de Tenerife como presuntas autoras de delitos de detención ilegal, robo con violencia o intimidación y estafa, tras amenazar y agredir a un joven para obligarlo a retirar dinero de un cajero automático y utilizar posteriormente sus tarjetas bancarias de forma fraudulenta.

Imagen de archivo. Oliver Contreras / CNP / Europa Press

Amenazas y agresiones para conseguir dinero

Los hechos ocurrieron durante la madrugada, cuando la víctima descansaba en una parada de transporte público y se percató de que dos personas estaban registrando sus pertenencias. En ese momento, uno de los individuos lo amenazó y le exigió el dinero en efectivo que llevaba consigo, aludiendo a que portaba una supuesta arma blanca, según recoge la Policía Nacional en una nota.

A continuación, los dos sospechosos obligaron al joven a desplazarse hasta un cajero automático cercano para que retirara dinero y se lo entregara. Mientras uno de ellos ejercía funciones de apoyo y vigilancia, el otro empleaba la fuerza física para mantener a la víctima bajo control y obligarla a realizar las operaciones. Durante estos hechos, también llegó a agredirlo físicamente.

La víctima consiguió escapar y pedir ayuda

Finalmente, el joven logró huir y encontró ayuda en una estación de servicio próxima al lugar de los hechos. A partir de ese momento, la Policía Nacional inició las investigaciones para esclarecer lo ocurrido e identificar a los responsables.

Las pesquisas permitieron comprobar que los dos sospechosos también habían sustraído las tarjetas bancarias de la víctima y las habían utilizado de forma fraudulenta.

Tras las labores de investigación, los agentes consiguieron identificar plenamente a ambos presuntos autores y procedieron a su detención. Una vez puestos a disposición de la autoridad judicial, el juez acordó el ingreso en prisión de los dos detenidos.