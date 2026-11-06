La guagua llevaba a alrededor de 40 personas, entre ellas 15 menores de edad, de acuerdo con un balance provisional

Al menos dos personas han fallecido, uno de ellos menores, y otras 16 personas han resultado heridas, tres de ellas de gravedad, tras el accidente de una guagua interurbana registrado este viernes en las inmediaciones del municipio francés de Lent, en Bourg-en-Bresse, el este del país.

Imagen cedida por agencias.

En total, la guagua llevaba a alrededor de 40 personas, entre ellas 15 menores de edad, de acuerdo con un balance provisional facilitado por las autoridades de departamento de Ain.

El ministro de Transporte francés, Philippe Tabarot, se ha desplazado hasta el lugar del accidente donde ha confirmado que la menor fallecida es una niña de siete años, mientras que el otro muerto es un joven de 18 años. Ambos viajaban en una guagua que «no era exclusivamente escolar» y se encontraba «en muy buen estado».

Primeros test de drogas

Mientras la Fiscalía de Bourg-en-Bresse confirmó que el conductor se encuentra hospitalizado. Además, se le interrogó, si bien los primeros test de drogas dieron negativo.

«Terrible accidente de coche en Ain. Mis pensamientos están con las víctimas, los heridos y sus familias«, ha señalado el presidente de Francia, Emmanuel Macron, quien ha incidido en que «la nación está a su lado».

Equipos médicos

Por su lado, el primer ministro de Francia, Sébastien Lecornu, se ha solidarizado con los familiares y seres queridos de las víctimas, así como con «el conjunto de personas afectadas por esta tragedia«, en un mensaje en redes sociales.

En el mismo mensaje, Lecornu ha agradecido a bomberos, equipos médicos y fuerzas su trabajo para ayudar a las víctimas y ha comunicado que el ministro de Transporte del país, Philippe Tabarot, «se dirige al lugar».