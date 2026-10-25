Los heridos fueron atendidos por efectivos de Cruz Roja, pues todos ellos presentaban lesiones por golpes, aunque ninguno era de gravedad

Cinco tripulantes franceses de un velero han resultado heridos en la madrugada de este domingo en Lanzarote. Todo ello, tras encallar el barco en el que viajaban en una zona de rocas cercana al muelle de Órzola. En concreto, en el norte de la isla. Como así han informado fuentes del Consorcio de Emergencias y Seguridad.

Imagen cedida.

Las fuentes han indicado que se trata de tres hombres y dos mujeres de entre 20 y 30 años. Cabe destacar que uno abandonó el barco a pie por la zona de las rocas y los otros cuatro en una balsa de la que fueron rescatados por efectivos de los bomberos en una zodiac.

Heridas por golpes

A continuación fueron atendidos por efectivos de Cruz Roja, pues todos ellos presentaban heridas por golpes, aunque ninguno era de gravedad.

Los tripulantes, salvo el que salió por su propio pie, han sido trasladados al hospital de Lanzarote José Molina Orosa.

Según las fuentes, no se sabe aún la causa por la que el velero ha encallado, si bien han apuntado que la entrada al muelle de Órzola está más señalizada y no es la primera vez que ocurre.

Así mismo, han indicado que se irá a la zona para ver si ha habido vertido de combustible y estudiar cómo recuperar el barco.