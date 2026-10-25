Entre los heridos, un joven de 19 años que sufrió varios traumatismos de carácter grave y se le evacuó en helicóptero medicalizado

Un joven de 19 años y un hombre de 46 resultaron heridos en la tarde de este sábado tras una colisión múltiple en la que se vieron implicadas dos motocicletas y un turismo en el kilómetro 40 de la TF-24, dentro del municipio de La Orotava (Tenerife).

Imagen archivo RTVC.

Según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112, hasta el lugar acudieron personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario (SUC) y de Equipo de Respuesta Inmediata en Emergencia (ERIE) de Cruz Roja del Parque Nacional del Teide, que asistieron a los afectados.

Hospital Universitario

Entre ellos estaba un joven de 19 años que sufrió varios traumatismos de carácter grave. Por tanto, se le evacuó en un helicóptero medicalizado al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria. También, un hombre de 46 años que presentó un traumatismo craneal y en miembro superior de carácter moderado, siendo trasladado en un ambulancia sanitarizada al Hospital Universitario de Canarias.

Por su parte, agentes de la Guardia Civil se hicieron cargo de regular el tráfico en la zona y de realizar el atestado correspondiente.