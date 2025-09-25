El pasado 23 de agosto el velero de 12 metros de eslora y más de 20 toneladas de peso perdía sus amarres en el muelle y acababa encallando sin nadie a bordo en el litoral de Corralejo

Declaraciones: Julio Santana, primer teniente alcalde y concejal de Playas del Ayuntamiento de La Oliva

Tras varios intentos fallidos, finalmente han podido retirar el velero que encalló hace un mes en la costa de la Playa del Medio, en Corralejo.

El pasado 23 de agosto el velero de 12 metros de eslora y más de 20 toneladas de peso perdía sus amarres en el muelle y acababa encallando sin nadie a bordo en el litoral de Corralejo, en Fuerteventura. Además, también se produjo un vertido de gasoil de 20 metros cuadrados.

Retirada del velero encallado en Fuerteventura. Imagen RTVC

Sus grandes dimensiones han convertido su retirada de la zona en una tarea complicada. Más de un mes después y tras toda una mañana de trabajo, han logrado finalmente retirarlo bajo la atenta mirada de decenas de curiosos que se han acercado hasta la playa para ver la operación.

Una operación que se ha tardado en realizarse, entre otras cuestiones, por los trámites burocráticos pertinentes para poder llevarla a cabro, según aseguró Julio Santana, primer teniente alcalde y concejal de Playas del Ayuntamiento de La Oliva.