Hasta el momentos, los efectivos no han podido retirar el velero de la zona

Un velero encalla en la Playa del Medio, en Corralejo. Imagen de RTVC

Este martes encalló un velero en la costa de la Playa del Medio en la localidad de Corralejo, en Fuerteventura.

Se trata de una embarcación de origen inglés de 12 metros de eslora y más de 20 toneladas de peso que fondeaba cerca del muelle. Todo apunta a que sus amarres se soltaron y terminó encallando.

La imagen sorprendía a vecinos y visitantes que se acercaban a la zona. A esta hora la embarcación continúa en la costa y, de momento, los trabajos para su retirada no han dado resultado.

Informa RTVC

Vertido de gasoil

Así, durante varias horas Salvamar y helicópteros recorrieron la zona por si alguna había caído al agua, pero se confirme que en el momento del incidente no había nadie a bordo, por lo que solo hay que lamentar daños materiales del velero.

Además, también se produjo un vertido de gasoil de 20 metros cuadrados, que ya se ha reducido en gran partes.