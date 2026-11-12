La incidencia no ha ocasionado daños personales, se evalúan las circunstancias del incidente

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha procedido al desmontaje y retirada de los materiales afectados por la caída, durante la tarde noche de este miércoles, de una estructura correspondiente a uno de los ascensores que se están instalando en el barrio de La Paterna.

Seguridad y emergencias. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria

En la intervención han participado personal técnico de las áreas municipales de Seguridad y Emergencias y de Urbanismo, así como de la Sociedad Municipal de Gestión Urbanística de Las Palmas de Gran Canaria (GEURSA). Además, efectivos de la Policía Local, Bomberos y trabajadores de los servicios de Limpieza y Parques y Jardines.

Como ha explicado el concejal de Planificación, Desarrollo Urbano y Vivienda, Mauricio Roque, durante la Comisión de Pleno de Urbanismo, Vivienda, Desarrollo Sostenible y Movilidad, la obra continuará una vez se verifiquen las condiciones de seguridad. Asimismo, ha señalado que se están evaluando las circunstancias del incidente y que, cuando se disponga de los correspondientes informes técnicos, se podrán determinar las causas de lo sucedido.

El incidente, que no ha ocasionado daños personales, se produjo durante los trabajos preparatorios para la instalación de uno de los 78 ascensores previstos en 23 edificios de viviendas del barrio. Estas instalaciones incorporan estructuras exteriores y pasarelas que permitirán conectar los elevadores con las viviendas de cada planta, facilitando el acceso directo a los hogares.

La actuación se enmarca en el Plan de Entornos Residenciales de Rehabilitación Programada (ERRP) de La Paterna, que cuenta con una inversión total de 19,2 millones de euros, financiada en un 70% con fondos NextGenerationEU del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España, a través del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana y del Gobierno de Canarias, y en un 30 % con fondos propios del Ayuntamiento.