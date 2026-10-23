Guaguas Municipales invertirá 13,1 millones para renovar su flota y avanzar en la MetroGuagua

La compañía prevé incorporar diez guaguas eléctricas y contratar a 72 conductores para atender una demanda de más de 59 millones de viajeros

Guaguas Municipales invertirá 13,1 millones de euros en 2027 para adquirir diez nuevas guaguas eléctricas de 12 metros, impulsar mejoras tecnológicas y de infraestructuras y avanzar en las actuaciones vinculadas a la futura MetroGuagua, informa la empresa. Asimismo, se continuará con la contratación de personal para cubrir las jubilaciones y salidas de la plantilla actual, con el objetivo de afrontar una demanda estimada de 59 millones de viajeros el próximo año, según indica en un comunicado.

Europa Press

El presupuesto de la empresa pública para el ejercicio económico 2027, aprobado este viernes por el consejo de administración, presidido por Pedro Quevedo, se enmarca en un escenario de crecimiento sostenido de la demanda, con una previsión de 58 millones de viajeros al cierre de 2026 y algo más de 59 millones para el próximo año, teniendo en cuenta la continuidad prevista de las políticas de gratuidad del transporte público.

Este contexto plantea nuevos retos operativos para la compañía, que mantiene entre sus prioridades la renovación de la flota, la dotación de personal y la mejora de las infraestructuras necesarias para garantizar la continuidad, la seguridad y la calidad del servicio.

Diez nuevas guaguas eléctricas

El plan de inversiones contempla una partida de 5,8 millones de euros para la adquisición de vehículos, con la incorporación prevista de diez guaguas eléctricas de 12 metros de longitud.

Estas nuevas unidades permitirán sustituir vehículos propulsados por combustibles fósiles y avanzar en la electrificación progresiva de la flota, atendiendo a las necesidades operativas de las distintas líneas de la red y a los objetivos de reducción de emisiones.

Además de la renovación de vehículos, Guaguas Municipales continuará con la contratación de personal de conducción, con una estimación de 72 nuevos profesionales, para cubrir las jubilaciones y salidas que se produzcan durante el ejercicio, con el propósito de mantener la plantilla necesaria para atender los servicios actuales.

Tres millones para la MetroGuagua

La compañía mantendrá las actuaciones de planificación de la futura MetroGuagua, con una inversión prevista de tres millones de euros.

Estos trabajos se desarrollarán a través de las intervenciones en materia de prioridad semafórica y paradas, al tiempo que continúa el proceso de revisión de la oferta de servicios para adaptarla a las necesidades de los viajeros y a la evolución de la movilidad en la ciudad.

El presupuesto de 2027 contempla una inversión total de 13,1 millones de euros, que incluye, junto a la adquisición de flota y las actuaciones relacionadas con la MetroGuagua, proyectos de mejora tecnológica, infraestructuras y cumplimiento normativo.

La compañía mantiene como objetivo prioritario avanzar en la búsqueda de soluciones para ampliar sus instalaciones y disponer de nuevos espacios que permitan responder a las necesidades operativas de la red.

La gratuidad del transporte continuará en 2027

En relación con la financiación del servicio, el escenario presupuestario prevé la continuidad de las políticas de gratuidad durante 2027.

El convenio de bonos correspondiente a los ejercicios 2026 y 2027 se sitúa en 35 millones de euros, de los cuales 23 millones corresponden a la aportación estatal para financiar la gratuidad.