La promoción cuenta con una financiación de 39,6 millones de euros del Consorcio de Viviendas de Gran Canaria, en el marco del convenio suscrito con el Ayuntamiento

Las Palmas de Gran Canaria ha adjudicado a Labetece Ensayos Técnicos Canarios, S.A. el contrato para realizar el estudio geotécnico de los terrenos donde se proyectan 240 viviendas protegidas en régimen de alquiler asequible en el barrio de Las Torres. El contrato se ha adjudicado por un importe de 40.660 euros y cuenta con un plazo de ejecución de un mes una vez se formalice.

Las Palmas de Gran Canaria adjudica el estudio geotécnico de los terrenos donde se proyectan 240 viviendas de alquiler asequible / Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria

El estudio permitirá conocer las características del subsuelo de las dos parcelas de titularidad municipal situadas en la calle Archivero Joaquín Blanco Montesdeoca. Los resultados servirán de base para definir las soluciones técnicas más adecuadas para la cimentación de los edificios y la estabilidad de los muros de sótano y contención.

Los trabajos incluirán el reconocimiento geotécnico, ensayos de campo y laboratorio, análisis hidrogeológico y evaluación de la posible agresividad del terreno. Asimismo, permitirán determinar los diferentes niveles del subsuelo. Como también estudiar la posible existencia de nivel freático y obtener los parámetros necesarios para el diseño de las cimentaciones.

Un estudio previo al proyecto constructivo

El estudio geotécnico constituye una actuación preparatoria para la redacción del proyecto de construcción, al aportar información esencial sobre las condiciones del terreno. Entre otros aspectos, permitirá analizar la estabilidad de los taludes derivados de los movimientos de tierra. También establecer las tensiones admisibles del suelo y estimar los asientos previsibles de las construcciones.

La información obtenida facilitará la definición de las soluciones de cimentación y contención más adecuadas a las características de las parcelas y a la configuración de las edificaciones proyectadas.

Una promoción financiada en colaboración con el Cabildo

La futura promoción de 240 viviendas protegidas en régimen de alquiler asequible se enmarca en el convenio suscrito en enero de 2026 entre el Ayuntamiento y el Cabildo de Gran Canaria. Se contempla una financiación de 39,6 millones de euros por parte de la institución insular para la construcción de las viviendas.

El acuerdo establece que el Ayuntamiento actuará como promotor de la actuación y será titular de las viviendas resultantes.