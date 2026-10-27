41 de los 200 propietarios aseguran que el edificio acumula construcciones ilegales, desperfectos, un 65 % de morosidad y más de un millón de euros en cuotas impagadas

Un grupo de 41 propietarios del edificio Marina Palace, ubicado en Adeje, denuncia desde hace años la existencia de infraviviendas, desperfectos e irregularidades en las zonas comunes del inmueble. Los afectados señalan a la actual gestión de la comunidad y han llevado el caso a los tribunales, mientras el Ayuntamiento de Adeje ha abierto actuaciones, ha impuesto varias sanciones y ha instado a devolver algunas zonas a su estado original.

Informa: Redacción Informativos RTVC

La situación del Marina Palace se hizo especialmente visible tras un incendio ocurrido en 2022. Desde entonces, según denuncian los propietarios, cada vez que llueve los apartamentos situados en las plantas inferiores se inundan.

Los afectados aseguran que estos problemas repercuten directamente en las familias que viven en el edificio. “Tenemos menores que no pueden estudiar, que no pueden ni siquiera dormir tranquilos”, denuncia Nicoleta Penzes, propietaria de un apartamento en el Marina Palace.

Entre las irregularidades denunciadas figura la construcción de viviendas en un falso techo que posteriormente fueron alquiladas por 500 euros. Penzes también señala la existencia de “construcciones ilegales en espacios comunes”.

Más de un millón de euros en cuotas impagadas

Los propietarios denunciantes sostienen que los problemas van más allá de las construcciones irregulares. Según los datos aportados, el edificio acumula más de un millón de euros en cuotas impagadas y registra un 65 % de morosidad.

También denuncian falta de orden, presupuestos y cuentas actualizadas en la gestión de la comunidad.

El vicepresidente de la Comunidad de Propietarios del Marina Palace, Ricardo Palazzo, asegura, por su parte, que la empresa responsable de determinadas actuaciones “ha construido esto con licencia, final de obra, inscripción de registro”.

Construcciones bajo la piscina y actuaciones municipales

Entre las actuaciones que investiga el Ayuntamiento de Adeje se encuentran unas construcciones realizadas debajo de la piscina, espacios de apenas dos metros cuadrados que, según la denuncia, fueron destinados al alquiler.

“Ese edificio tiene bastantes cosas raras”, afirma el concejal de Urbanismo de Adeje, Manuel Luis Méndez Martín.

El edil explica que el Ayuntamiento ha requerido a los propietarios responsables de estas actuaciones para que procedan a su retirada. “Se les ha instado a los propietarios para que demuelan y lo vuelvan a su realidad”, señala. Los denunciantes también alertan de la utilización de terrenos de carácter municipal como aparcamiento.

Actualmente existen unos 700 procedimientos abiertos por infracciones similares a las detectadas en el Marina Palace. El edificio tiene además un origen vinculado a dinero negro procedente de la camorra italiana.