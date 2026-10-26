El número de hipotecas constituidas sobre viviendas bajó un 2,4 % en agosto respecto al mismo mes de 2025 en Canarias, pasando de 1.275 a 1.197, según datos publicados este lunes por el Instituto Nacional de Estadística

El número de hipotecas constituidas sobre viviendas bajó un 2,4 % en agosto respecto al mismo mes de 2025 en Canarias, pasando de 1.275 a 1.197, según datos publicados este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El capital prestado a cuenta de dichas operaciones, en conjunto, ascendió este agosto a 197,70 millones de euros, creciendo, con todo, frente al montante concedido por las formalizadas en las islas un año atrás, que fue de 187,73 millones, revela la última Estadística de Hipotecas dada a conocer por el INE.

Las hipotecas vuelven a la senda alcista tras la caída del mes de julio, según los datos del INE / Archivo / Europa Press

Cuyos datos ponen de relieve que, al contrario que en el archipiélago, en el conjunto de España la cantidad de hipotecas sobre viviendas inscritas en los registros de la propiedad aumentó de agoto a agosto, pasando de 33.271 a 33.841, y que el capital prestado a cuenta de todas ellas, globalmente, también se incrementó, de 5.644,43 millones de euros a 6.134,85 millones.

El importe medio de las hipotecas sobre el total de fincas inscritas en los registros de la propiedad, procedentes de escrituras públicas realizadas anteriormente, creció un 9 %.

El plazo medio de las hipotecas es de 26 años

Para las hipotecas constituidas sobre viviendas, el tipo de interés medio fue del 3,08 %, y el plazo medio de 26 años; el 35,9 % de las hipotecas sobre viviendas se constituyó a tipo variable, y el 64,1 % a tipo fijo.

Al inicio, el tipo de interés medio fue del 2,95 % para las hipotecas sobre viviendas a tipo variable y del 3,16 % para las de tipo fijo.

En cuanto a las hipotecas con cambios en sus condiciones inscritas en los registros de la propiedad, aumentaron un 10,7 % en agosto en tasa anual.

Las novaciones, o modificaciones con la misma entidad financiera, se redujeron un 18,8 % y las subrogaciones al acreedor, cuando cambia de entidad, un 2,7 %.

Por el contrario, las subrogaciones al deudor, cuando cambia el titular, aumentaron un 95,0 %.

En su nota, el INE destaca que el 84,0 % de las 8.909 hipotecas con cambios en sus condiciones se debieron a modificaciones en los tipos de interés.

Desglosados los datos por comunidades autónomas, aquellas con mayores aumentos en la tasa de variación anual en el número de hipotecas sobre viviendas en agosto fueron Extremadura (41,8 %), la Comunidad Foral de Navarra (23,2 %) y la Comunidad Valenciana (11,8 %).

En el otro extremo de la tabla, las que presentaron mayores descensos fueron La Rioja (27,7 %), Baleares (21,8 %) y la Comunidad de Madrid (5,8 %). EFE