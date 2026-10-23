Se incluye un millón de euros para subvencionar al ICAVI la segunda anualidad del convenio para la construcción de 122 viviendas

El consejo de dirección del Consorcio de Viviendas de Gran Canaria ha aprobado este viernes el presupuesto de esta entidad para el año 2027 con una previsión de ingresos y gastos de 9.938.474 euros, lo que supone un incremento del 7,6% con respecto al de 2026 que está en vigor.

Imagen cedida.

Según ha informado el Cabildo, las cuentas para el próximo año apuestan por la vivienda de nueva construcción y las ayudas a las familias vulnerables, a las que se dedica el 84,5% de todo el presupuesto, es decir, 8,4 millones de euros, de los que el grueso, 7,2 millones, se destina prioritariamente a construcción.

Proyectos a medio plazo

Esta partida de 8,4 millones se incluye dentro del capítulo ‘Operaciones de capital’, un fondo que se emplea en inversiones reales y transferencias de capital, fundamentales para el crecimiento y desarrollo de proyectos a medio y largo plazo como es la generación de nuevas viviendas.

Con cargo a esta partida se financiarán actuaciones como la finalización de las obras de las 63 viviendas de El Secadero, en Las Palmas de Gran Canaria, con 5.206.202 euros.

También se incluye un millón de euros para subvencionar al ICAVI la segunda anualidad del convenio para la construcción de 122 viviendas en varios municipios de la isla, así como la tercera anualidad al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para iniciar el próximo año la promoción de otras 240 viviendas en Las Torres.

De igual modo, se contemplan en este capítulo las subvenciones que se dan de manera bienal para sufragar obras de accesibilidad en viviendas de personas en situación de vulnerabilidad (800.000 euros).

Recursos propios

El vicepresidente insular y consejero de Obras Públicas e Infraestructuras, Arquitectura y Vivienda, Augusto Hidalgo, ha señalado que el presupuesto consolida el crecimiento de los últimos años y el aporte del Cabildo al Consorcio en un año en el que ya no hay fondos europeos Next Generation.

«Aún así, el Cabildo Insular de Gran Canaria ha querido compensar esa ausencia de fondos europeos con recursos propios y ha aumentado un 44% la aportación al Consorcio, lo que demuestra su apuesta por la vivienda», dijo.

Finalmente, comentó que en el capítulo de Operaciones de Capital se incluyen más de 200.000 euros para financiar los distintos programas para la rehabilitación de viviendas en zonas degradadas de varios municipios grancanarios como San Bartolomé de Tirajana, Mogán o Agüimes.