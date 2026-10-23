Desde ese año hasta octubre de 2026, se han registrado más de 200 solicitudes para calificar 4.428 viviendas protegidas en Canarias

La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, que dirige Pablo Rodríguez, ha registrado durante 2026 solicitudes para la calificación provisional de 835 viviendas protegidas de promoción privada. La evolución registrada desde 2024 apunta a una consolidación del cambio de tendencia en la promoción de vivienda protegida en el archipiélago, en contraste con los niveles de actividad de los años anteriores.

Imagen archivo RTVC.

La calificación provisional constituye uno de los indicadores de la actividad promotora de vivienda protegida, ya que permite a una promoción acogerse al régimen de protección pública antes de iniciar su construcción. Este trámite puede ser solicitado por personas físicas o jurídicas, tanto públicas como privadas, cooperativas o comunidades de bienes.

Total de viviendas

La evolución de las solicitudes evidencia el cambio de tendencia experimentado en este ámbito. En 2021 se registraron tres solicitudes para la calificación de 112 viviendas, mientras que en 2022 la cifra descendió a dos solicitudes para 78 viviendas. En 2023 se produjo un primer repunte, con 14 solicitudes correspondientes a 414 viviendas.

A partir de 2024, el crecimiento ha mantenido una evolución creciente. Desde ese año hasta octubre de 2026, se han registrado más de 200 solicitudes para calificar 4.428 viviendas protegidas en Canarias.

Por anualidades, en 2024 se contabilizaron 75 solicitudes para 2.004 viviendas y, en 2025, 95 solicitudes para 1.589 viviendas. Durante 2026, las solicitudes registradas incluyen 835 viviendas protegidas.

Oferta residencial

El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, Pablo Rodríguez, ha señalado que “la evolución de las solicitudes permite conocer cómo se comporta la actividad promotora de vivienda protegida y qué necesidades existen para seguir ampliando la oferta residencial en Canarias”.

Rodríguez ha indicado que “el acceso a la vivienda requiere una respuesta sostenida en el tiempo, en la que intervengan las administraciones públicas y el sector privado, teniendo en cuenta las particularidades de cada isla y las necesidades de la población”.

En este sentido, ha destacado la importancia de continuar trabajando en la simplificación de los procedimientos administrativos, la disponibilidad de suelo y la adecuación de las condiciones económicas de las promociones a la realidad de los costes de construcción, entre otras.