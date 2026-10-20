El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un real decreto con recursos extra para áreas declaradas zonas de mercado tensionado, que beneficiarán a 317 municipios, la mayoría en Cataluña

Declaraciones: Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda y Agenda Urbana

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un real decreto con recursos extra para las áreas declaradas zonas de mercado tensionado, se trata de 180 millones de financiación que se repartirán de forma proporcional en 317 municipios, en su mayoría ubicados en Cataluña.

Los fondos se tendrán que usar para la promoción o rehabilitación de viviendas para alquiler asequible o social, la adquisición de suelo para construir vivienda o soluciones residenciales de emergencia por parte de administraciones públicas.

También se podrán emplear para el desarrollo y urbanización de suelo para uso residencial, la adquisición de viviendas por parte de administraciones públicas para incorporarlas al parque público de vivienda asequible y la cobertura por impago de alquileres.

Esta «inyección adicional», que se asignará en función de la población y del esfuerzo que hacen, ayudarán a avanzar en el derecho al acceso a la vivienda y a promover vivienda donde más falta hace y dirigida a quién más lo necesita, según ha afirmado la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros este martes.-EFE/ Mariscal

Desglose de los recursos

En concreto, el desglose será el siguiente: para Cataluña 119,4 millones de euros, para País Vasco 31 millones, para Navarra 13,3 millones, para Galicia 10,2 millones y para Asturias 5,9 millones.

Actualmente, son 317 municipios los que tienen zonas tensionadas y en los que viven más de 9,3 millones de españoles.

De ellos, 271 municipios corresponden a Cataluña, 18 al País Vasco, 21 a Navarra y 5 a Asturias, a los que se unen las ciudades de A Coruña y Santiago de Compostela, en Galicia.

La ministra, que también ha llevado este martes un segundo real decreto con ayudas directas para la construcción de alojamientos para universitarios, ha recordado que también en el Plan Estatal de Vivienda se incorporaron ayudas adicionales para las zonas tensionadas.

Hasta 102.000 euros por nueva vivienda o financiar hasta el 85 % de la compra de viviendas a particulares para incorporarlas al parque público en forma de alquiler asequible.

Se trata de dotar con recursos extraordinarios a estos territorios, ha añadido la titular de Vivienda.

Limitar las subidas del alquiler

Asimismo, ha insistido en que limitar las subidas del alquiler en las zonas de mercado tensionado se «ha demostrado que, en los lugares donde se ha aplicado, sirve para congelar los precios»; y ha recordado que hay bonificaciones fiscales para que quien baje el alquiler por encima del 5 % pueda deducirse hasta el 100 % en su declaración de la renta.

En suma, ha añadido que la declaración de mercado tensionado tiene que ir acompañada por un plan de actuación para incrementar la oferta de vivienda asequible y revertir el estado de «estrés residencial».