Las islas se mantienen entre las comunidades autónomas más caras para alquilar una vivienda, con Santa Cruz de Tenerife a la cabeza de las dos provincias en precio medio. La presión de la demanda alcanza los 110 interesados por inmueble durante los diez primeros días de publicación.

Canarias continúa entre las comunidades autónomas con los alquileres más elevados de España. El precio medio mensual alcanza los 1.211 euros, tras subir un 8,81 % respecto al cierre de 2025 y un 4,94 % en comparación con el trimestre anterior, según el Barómetro del Alquiler del tercer trimestre de 2026, elaborado por el Observatorio del Alquiler e impulsado por la Fundación Alquiler Seguro.

Imagen de archivo. Europa Press

Aunque el importe se sitúa ligeramente por debajo de la media nacional, fijada en 1.214 euros, solo Baleares, Cataluña, Madrid y País Vasco superan a Canarias en el precio medio del alquiler. Los datos reflejan la presión que soporta el mercado residencial del archipiélago, donde el coste de acceder a una vivienda continúa en niveles elevados.

Santa Cruz de Tenerife registra el mayor incremento

Las diferencias entre las dos provincias se reflejan tanto en los precios como en su evolución durante los últimos meses. En Las Palmas, el alquiler medio se sitúa en 1.183 euros mensuales, frente a los 1.135 euros registrados al cierre de 2025, lo que representa un incremento del 4,23%.

Por su parte, Santa Cruz de Tenerife alcanza los 1.240 euros mensuales, por encima de la media regional y nacional. La provincia registra una subida del 9,64% respecto al trimestre anterior y del 13,76 % en comparación con el cierre del ejercicio pasado, lo que la convierte en la zona del archipiélago con el encarecimiento más acusado.

Esta evolución evidencia un comportamiento desigual entre ambas provincias, con un aumento especialmente intenso en Santa Cruz de Tenerife. En Las Palmas, aunque los precios también crecen, el incremento acumulado desde finales de 2025 resulta considerablemente menor.

La oferta de viviendas crecerá durante 2026

Las previsiones del Observatorio del Alquiler apuntan a un aumento del número de viviendas en promoción en las dos provincias, aunque con ritmos diferentes. Las Palmas prevé incrementar su oferta un 4,07 % respecto al cierre de 2025, hasta alcanzar los 18.348 inmuebles, frente a los 17.631 contabilizados al finalizar el año pasado.

En Santa Cruz de Tenerife, el crecimiento previsto resulta más pronunciado. La provincia podría aumentar su oferta un 10,98 % durante 2026, hasta alcanzar las 17.452 viviendas, según las estimaciones recogidas en el informe.

En conjunto, el stock de viviendas en promoción en Canarias crecería un 7,33 %, al pasar de 33.356 a 35.800 inmuebles. El incremento previsto permitiría ampliar la oferta disponible, aunque los datos no garantizan por sí solos una reducción de los precios, especialmente mientras la demanda siga concentrándose en un número limitado de viviendas.

Canarias, entre los mercados con mayor presión de la demanda

El archipiélago también figura entre los territorios con mayor competencia por acceder a una vivienda de alquiler. El indicador de presión mide cuántas personas contactan por un inmueble durante sus diez primeros días de promoción. En Canarias, la media alcanza los 110 interesados por vivienda, una cifra que sitúa a la comunidad por detrás de Cataluña, País Vasco, Baleares y Madrid.

Por provincias, Las Palmas registra una media de 109 interesados por inmueble en los primeros diez días. El indicador ha descendido respecto al cierre de 2025, cuando alcanzaba los 121 contactos, y también frente al trimestre anterior, con 123. Pese a esta moderación, la competencia por acceder a una vivienda continúa siendo elevada.

En Santa Cruz de Tenerife, la presión se sitúa en 111 contactos por vivienda, por encima de la registrada en Las Palmas. La cifra supera los 102 interesados contabilizados al cierre de 2025, aunque baja respecto a los 116 del trimestre anterior.

Los datos dibujan un mercado con precios al alza y una elevada concentración de interesados por inmueble. Aunque las previsiones apuntan a un aumento de la oferta durante 2026, Canarias mantiene una fuerte presión sobre el alquiler, especialmente en Santa Cruz de Tenerife, donde los precios acumulan las mayores subidas de las dos provincias.