Las viviendas, situadas en Playa Blanca en Lanzarote, se destinarán al alquiler y podrán solicitarse del 26 de octubre al 16 de noviembre

El ICAVI inicia el procedimiento para adjudicar 42 viviendas de promoción pública en Lanzarote. Europa Press

El Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI) ha iniciado el procedimiento para adjudicar 42 viviendas protegidas de promoción pública en la urbanización Montaña Roja, en Playa Blanca, dentro del municipio lanzaroteño de Yaiza.

La resolución se ha publicado este viernes en el Boletín Oficial de Canarias (BOC), una vez finalizadas las obras de la promoción. Los inmuebles se incorporan al parque público del ICAVI y se destinarán al alquiler en régimen general, tras la cesión de su titularidad por parte del Cabildo de Lanzarote.

Las viviendas cuentan con tres dormitorios y una superficie útil de 90 metros cuadrados, además de una plaza de garaje vinculada de 20 metros cuadrados. Dos de ellas están adaptadas para personas con movilidad reducida.

Plazo del 26 de octubre al 16 de noviembre de 2026

La promoción se distribuirá en siete cupos: 19 viviendas para el cupo general, 11 para personas de hasta 35 años, cuatro para mayores de 65, tres para víctimas de violencia de género, dos para personas con movilidad o comunicación reducida que necesitan silla de ruedas u otros apoyos permanentes, otras dos para personas con estas limitaciones que no requieren ese apoyo y una para personas emigrantes retornadas.

El plazo para presentar solicitudes estará abierto del 26 de octubre al 16 de noviembre de 2026, a través de la sede electrónica del Gobierno de Canarias. Para optar a una vivienda será imprescindible estar inscrito en el Registro Público de Demandantes de Vivienda Protegida de Canarias al finalizar el plazo y cumplir los requisitos generales y, cuando corresponda, los específicos del cupo elegido.

La adjudicación se formalizará mediante un contrato de alquiler y las viviendas deberán constituir el domicilio habitual y permanente de las personas adjudicatarias. La inscripción en el registro no garantiza por sí sola la concesión de una vivienda.