Santa Cruz de La Palma e Ingenio son algunos de los municipios donde se prevé impulsar la vivienda industrializada

La construcción de viviendas industrializadas crece en Canarias como alternativa para ampliar la oferta de vivienda. Santa Cruz de La Palma e Ingenio figuran entre los municipios donde se prevé impulsar promociones públicas con este sistema. Pero en La Palma ya hay familias que llevan años viviendo en casas de este tipo.

Antonio José Martín es uno de los vecinos afectado por el volcán de La Palma. Después de la erupción quería reconstruir la casa que tenía en La Laguna. Su arquitecto le propuso una vivienda industrializada y decidió dar el paso. La parte económica fue una de las razones.

«Después del volcán un bloque que te costaba menos de un euro se puso a más de dos euros. Mientras con este tipo de vivienda podía ahorrar hasta un 40 % en la instalación», explica.

La construcción industrializada gana terreno en Canarias para ampliar la oferta de vivienda / Imagen de archivo. Oleksandr Pidvalnyi

Otra de las razones ha sido el tiempo. Una vez iniciada la construcción, en seis meses tenía las llaves. Las dudas sobre los materiales se despejaron al ver el resultado.

«Estoy muy contento con la vivienda y no la cambio por la que tenía antes», asegura Martín.

Después de la experiencia, asegura que volvería a elegir este sistema si tuviera que construir otra vivienda. Una alternativa que, en su caso, le permitió recuperar un hogar tras el volcán.