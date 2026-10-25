La mujer presentaba policontusiones de carácter grave, por lo que fue atendida en el lugar por el personal sanitario antes de su traslado

La mujer presentaba policontusiones de carácter grave y fue atendida en el lugar por el personal sanitario antes de su traslado.

Una mujer de 37 años ha resultado herida de carácter grave este domingo después de que el vehículo en el que viajaba se saliera de la vía en la carretera Costa Malpaís, en Fuencaliente (La Palma).

Imagen archivo RTVC.

El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112, que ha informado del suceso, recibió la alerta a las 8.02 horas. Por tanto, movilizó al Grupo de Emergencias y Salvamento (GES), Bomberos de La Palma, Servicio de Urgencias Canario (SUC) y Guardia Civil.

Hospital General de La Palma

El accidente se produjo en una zona de difícil acceso, por lo que los bomberos rescataron inicialmente a la afectada y posteriormente el helicóptero del GES completó su evacuación por vía aérea hasta el Hospital General de La Palma.

La mujer presentaba policontusiones de carácter grave y fue atendida en el lugar por el personal sanitario antes de su traslado.

Tras aterrizar el helicóptero, una ambulancia la condujo al servicio de Urgencias del Hospital General de La Palma.

La Guardia Civil realizó el atestado correspondiente y colaboró con el dispositivo de emergencias.