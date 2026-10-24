El conjunto blanquiazul llega a Cataluña con cinco partidos sin ganar y con la necesidad de volver a sumar de tres. El partido se podrá seguir en directo en Televisión Canaria, en Canarias Play y en rtvc.es

El Sabadell – Tenerife pone este domingo el cierre a la jornada 11 de LaLiga Hypermotion para el CD Tenerife. El partido se juega el 25 de octubre a las 13:00 horas (14:00 en la península) en la Nova Creu Alta, y el equipo blanquiazul busca cortar una racha de cinco encuentros sin ganar.

El partido entre el Sabadell y el Tenerife se podrá seguir en directo en Televisión Canaria, en Canarias Play y en rtvc.es

Los números explican la urgencia. El Tenerife ocupa la duodécima plaza con 13 puntos, después de haber sido cuarto con 10 tras la quinta jornada. En los últimos cinco partidos solo ha sumado tres puntos, con tres empates y dos derrotas, un tramo en el que habría ocupado la parte baja de la clasificación.

Enfrente estará un Sabadell regular, décimo con 16 puntos, que ha sumado 8 en las jornadas 1 a 5 y otros 8 en las jornadas 6 a 10. El equipo de Ferran Costa llega con confianza y con el apoyo de su afición, que podría llenar el estadio.

Un Tenerife que necesita volver a ganar

El técnico del Tenerife, Álvaro Cervera, tiene por delante una cita importante para recuperar sensaciones. Uno de los puntos a mejorar es el inicio de los partidos, ya que el equipo ha encajado siete goles en la primera media hora de sus últimas cinco jornadas. Mejorar ese arranque será clave para no volver a jugar a remolque.

Sin embargo, el Tenerife también ha tenido ocasiones para sumar más. En Balaídos, Nacho Gil falló un penalti en el tiempo añadido que podía haberle dado la victoria. En ataque, la referencia sigue siendo Enric Gallego, que ha sido uno de los principales argumentos ofensivos del equipo desde el inicio de la temporada.

Por parte del Sabadell, el club ha informado de varias bajas, entre ellas Miki Codina, Patrick Nuamah, Genar Fornés, Xavi Moreno y Nicholas Gioacchini. Recuperan a Edgar, que ya ha cumplido sanción, y a Javi López-Pinto, tras superar unas molestias en el gemelo. Estos cambios pueden ayudar al equipo catalán a mantener el ritmo.

Dónde ver el Sabadell – Tenerife

El partido se podrá seguir en directo en Televisión Canaria, Canarias Play y rtvc.es, donde también estarán la previa, las alineaciones y el minuto a minuto. Recuerda que ese mismo domingo cambia el horario de verano al de invierno, así que conviene revisar la hora del dispositivo.

El Tenerife afronta así un partido de enorme importancia en la Nova Creu Alta. Una victoria le permitiría respirar y acercarse a los puestos de arriba, mientras que el Sabadell querrá seguir como uno de los equipos más regulares de la categoría.

Minuto a minuto en directo del Sabadell vs CD Tenerife

Alineaciones

Estadísticas del partido en vivo