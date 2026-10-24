La VIII Feria Tricontinental de Artesanía de Tenerife se celebrará del 24 de octubre al 2 de noviembre en el Recinto Ferial, con talleres, desfiles de moda y actuaciones musicales relacionados con México

Tenerife reúne a más de 200 artesanos en una feria dedicada a México. Europa Press

El Cabildo de Tenerife celebrará del 24 de octubre al 2 de noviembre la VIII Feria Tricontinental de Artesanía, que reunirá a más de 200 artesanos de Canarias, Europa, África y América en el Recinto Ferial de Tenerife.

México será el país invitado de esta edición, que ofrecerá una programación centrada en los oficios tradicionales, las técnicas artesanales y las manifestaciones culturales de los territorios participantes. El consejero insular de Empleo, Formación y Educación, Efraín Medina, destacó el papel de este encuentro como espacio para compartir conocimientos y acercar al público la riqueza artesanal de distintas culturas.

La feria combinará espacios expositivos y comerciales con demostraciones de oficios, clases magistrales, talleres participativos, encuentros profesionales y dos desfiles de moda artesanal.

Espectáculo inaugural ‘Viva México’

Entre las actividades previstas figuran propuestas de cuchillería, alfarería, cestería, elaboración de máscaras, bordado, filigrana, origami y decoración de alebrijes, impartidas por maestros artesanos de países como México, Colombia, Perú, Costa Rica, Chile, Portugal y Turquía, además de profesionales de Tenerife. También habrá actividades dirigidas a las familias y propuestas gastronómicas con sabores de diferentes países.

La cultura mexicana tendrá un protagonismo especial en la programación musical, que arrancará con el espectáculo inaugural ‘Viva México’, dirigido artísticamente por Juan Carlos Armas y musicalmente por Mauro Fariña. A lo largo de los diez días actuarán artistas y grupos como Óscar Encinoso, Lourdes Pérez, Gustavo Cabrera, Nayra Martín y Cempasúchil, además de un homenaje a Juan Gabriel a cargo de Rafa Rodríguez y una noche dedicada a las gaitas venezolanas.

La feria concluirá el 2 de noviembre con la actuación de La Parranda Chasnera y aspira a reforzar su papel como punto de encuentro intercultural y escaparate para la promoción de la artesanía de distintos territorios.