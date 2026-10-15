El proyecto contará con una inversión estimada de 2,53 millones de euros y prevé ejecutar las obras entre marzo de 2027 y enero de 2028 mediante un modelo de construcción que busca reducir los plazos

El Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento de Ingenio han formalizado este jueves un convenio para construir 19 viviendas industrializadas destinadas al alquiler asequible para jóvenes de entre 18 y 35 años. La iniciativa pretende ampliar la oferta residencial del municipio grancanario mediante un sistema de construcción que combina soluciones prefabricadas y métodos tradicionales.

Declaraciones: Ana Zurita, directora general de Industria

El proyecto contempla el desarrollo de un prototipo residencial a través de un concurso de diseño coordinado por el Consejo Económico y Social de Canarias (CEICA). El plazo de presentación de propuestas permanecerá abierto hasta el próximo 15 de noviembre.

Una parcela municipal y viviendas de hasta 120 metros cuadrados

El Ayuntamiento de Ingenio pondrá a disposición del proyecto una parcela municipal de 565,32 metros cuadrados, sin canon por el suelo, con una edificabilidad prevista de 1.582,89 metros cuadrados. La empresa adjudicataria gestionará la promoción durante un periodo máximo de 75 años.

Las viviendas tendrán superficies construidas de entre 60 y 120 metros cuadrados. Según ha explicado la directora general de Industria del Gobierno de Canarias, Ana Zurita, la empresa ganadora del concurso asumirá la financiación y la gestión de la promoción. El plazo de construcción previsto de diez meses.

El diseño deberá incorporar criterios de accesibilidad, eficiencia energética, sostenibilidad, calidad constructiva y viabilidad técnica. El concurso también valorará las soluciones de construcción industrializada, incluidos los sistemas híbridos que combinan elementos prefabricados en dos dimensiones con técnicas tradicionales.

Las obras comenzarán en marzo de 2027

La planificación sitúa la ejecución de las obras entre el 20 de marzo de 2027 y el 20 de enero de 2028. El presupuesto de ejecución material se estima en 2,53 millones de euros.

Zurita considera que este modelo puede contribuir a afrontar el problema de la vivienda en los municipios canarios. Al mismo tiempo, modernizar el sector de la construcción. La directora general ha destacado que la industrialización permite agilizar los plazos y favorecer la innovación en una actividad que, a su juicio, «ya presenta síntomas de obsolescencia».

La responsable autonómica ha señalado que la construcción mixta en fábrica permitirá desarrollar un prototipo industrial que pueda servir de referencia para futuras promociones en el archipiélago. No obstante, ha advertido de las dificultades para extender determinadas técnicas, como el hormigón impreso en 3D, ante la falta de empresas especializadas en las islas.

Canarias prevé extender el modelo a otros municipios

El Gobierno autonómico prevé repetir esta iniciativa en otros puntos del archipiélago. Zurita ha avanzado que la próxima firma de un convenio de estas características tendrá lugar con el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma. También ha animado al resto de municipios a sumarse al programa.

La alcaldesa de Ingenio, Vanessa Martín, ha defendido la necesidad de buscar fórmulas alternativas para responder a la crisis habitacional y garantizar el acceso a una vivienda. La regidora ha destacado que el nuevo modelo permite reducir los procesos de construcción y los riesgos asociados a las obras tradicionales.

«Salen diecinueve viviendas y diecinueve oportunidades para las familias. Con la necesidad que tenemos en el municipio, diecinueve viviendas son bienvenidas, pero buscaremos suelo municipal para que sean muchísimas más», ha afirmado Martín.