Desarticulada una banda que suministraba ‘armas fantasmas’ destinadas a organizaciones de narcotráfico en Canarias

La Guardia Civil detiene a cuatro personas en Canarias en una operación internacional en la que se han intervenido armas de fuego, munición, cocaína y un vehículo con doble fondo

Imagen de archivo de un vehículo de la Guardia Civil

Una investigación dirigida por la Plaza 4 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Vigo ha permitido desarticular una banda que suministraba a narcotraficantes de Canarias «armas fantasmas«. Se trata de armas fabricadas ilegalmente en el extranjero sin número de serie para impedir su rastreo.

En esta operación, denominada ‘Terminales’ y de la que ha informado en un comunicado la Guardia Civil, han colaborado Europol, Portugal, Francia e Italia.

La investigación se inició en octubre de 2025. En el aeropuerto de Vigo, Pontevedra, se interceptó un cargamento de armas de fuego y municiones que una persona trataba de llevar en avión a Canarias «meticulosamente disimulado».

Las ‘armas fantasmas’ no cuentan con número de serie lo que impide su rastreo

Las pesquisas desarrolladas por los investigadores en tráfico de armas permitieron establecer que varias de ellas eran pistolas de fabricación ilegal. Armas ensambladas en el extranjero con componentes esenciales de diferentes orígenes y que se conocen con el nombre de “armas fantasmas”. Al carecer de números de serie y marcajes identificativos no pueden ser rastreadas.

La investigación también determinó que el primer detenido se trataba de un «mulero» que, a cambio de dinero, había sido contratado para realizar el transporte de las armas. Tras identificar a la persona que lo había contratado se practicó su detención en Las Palmas de Gran Canaria en los días siguientes.

El análisis de la documentación intervenida a estos dos primeros detenidos y las gestiones e intercambios de información sobre las armas permitieron determinar que formaban parte de un grupo organizado. Esta organización se dedicaba a introducir desde la península cargamentos de armas de fuego con destino a organizaciones de narcotráfico que operan en Canarias.

Para ello, previamente se proveían de dichas armas y municiones en el extranjero y se comunicaban entre sí utilizando aplicaciones de comunicaciones encriptadas.

Los arrestados están acusados de pertenencia a grupo criminal, tráfico de armas y drogas

Tras identificar y localizar a los cabecillas de dicho grupo criminal, a finales del mes de octubre, se procedió a la detención de otras dos personas más en Fuerteventura y La Gomera, dando por desarticulado dicho grupo organizado.

En esta investigación se ha detenido a cuatro personas, todas con domicilio en Canarias y con antecedentes penales.

También se practicaron seis entradas y registros. En estos se intervino ocho armas cortas, un rifle, un silenciador, munición, dinero en metálico, cocaína, útiles para adulterar y distribuir estupefacientes. Además de un vehículo dotado de doble fondo para el transporte de armas y estupefacientes, y documentación y dispositivos electrónicos para análisis.

A los detenidos se les imputan los delitos de integración en grupo criminal, tráfico ilícito y depósito de armas y municiones así como delito contra la salud pública.

La operación se enmarca dentro del Plan Integral para el Control de las Armas de Fuego (PICAF) de la Guardia Civil. Este cuerpo, a nivel nacional, tiene encomendada la competencia sobre el control de las armas y explosivos. Sus unidades de investigación realizan un constante esfuerzo para detectar y neutralizar los canales de suministro ilegal de armas que van surgiendo.

El juez que ha dirigido esta investigación ha ordenado el ingreso en prisión de uno de los cuatro detenidos.