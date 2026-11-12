Durante la mañana han llegado dos cayucos al puerto de La Restinga. La primera embarcación arribó tras seis días de navegación desde Senegal, con 51 migrantes a bordo

Imagen de la embarcación de Salvamento Marítimo en el puerto de La Restinga. RTVC/ Eduardo Pulido

En lo que va de mañana han llegado dos cayucos al puerto de La Restinga, El Hierro. Según las primeras informaciones, a bordo de esta última embarcación viajaban 75 personas.

Imagen del Puerto de La Restinga tras el desembarco de un cayuco. RTVC/ Eduardo Pulido

Este martes, a primera hora, llegaba otro cayuco a la isla después de realizar una travesía de seis días desde Saint-Louis, en Senegal. Entre los 51 ocupantes se encuentran cinco mujeres y cinco menores de edad. Todos son de nacionalidad senegalesa.

La embarcación fue localizada cuando se encontraba muy cerca de la entrada del muelle, según fuentes de los equipos de emergencia y rescate.

Estas llegadas se produce un día después de que otros cuatro cayucos alcanzaran el mismo puerto con un total de 332 migrantes, entre ellos 25 menores. Fue en plena alerta por la borrasca Charles y en medio de fuertes rachas de viento y oleaje, unas condiciones que dificultaron las maniobras de Salvamento Marítimo.