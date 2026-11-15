Catorce cayucos llegaron al archipiélago este sábado en una jornada histórica que supera las 1.461 personas socorridas el 7 de noviembre de 2020

Canarias bate el récord diario de rescates en la Ruta Atlántica con 1.488 personas. RTVC

Canarias ha registrado este sábado la mayor cifra de rescates en un solo día en los 32 años de historia de la Ruta Atlántica, con 1.488 personas auxiliadas en 14 cayucos. Ocho embarcaciones de Salvamento Marítimo y la Guardia Civil participaron en el dispositivo, que concentró la mayoría de los desembarcos en El Hierro, aunque también hubo llegadas a Gran Canaria y Tenerife.

El balance provisional incluye 108 mujeres y 167 menores y supera el anterior récord, establecido el 7 de noviembre de 2020, cuando fueron rescatadas 1.461 personas.

En El Hierro desembarcaron 1.235 personas procedentes de doce cayucos; en Gran Canaria llegaron otras 203 y en Tenerife, 50. Entre las operaciones destacó el rescate de una embarcación con 240 ocupantes, entre ellos 12 mujeres y 36 menores, que llegó a La Restinga tras seis días de travesía desde Gunjur, en Gambia.

2.331 personas llegadas en 22 cayucos

También se registraron travesías de entre cuatro y siete días desde Senegal, Gambia y Mauritania. En las últimas operaciones, la Guardia Civil y Salvamento Marítimo colaboraron para trasladar a 214 personas hasta los puertos de La Estaca y La Restinga.

La presión migratoria deja también un balance de 2.331 personas llegadas en 22 cayucos durante el viernes y el sábado. En Arguineguín, 17 ocupantes de una embarcación tuvieron que ser trasladados al hospital tras recibir asistencia sanitaria, mientras que en Tenerife fue evacuada otra persona.

En El Hierro permanecían 317 migrantes en el CATE, sin contar las últimas llegadas, y 158 habían sido trasladados a Tenerife durante la jornada. Además, once personas continuaban ingresadas en el Hospital Insular Nuestra Señora de los Reyes. El ministro Ángel Víctor Torres ha anunciado que visitará este domingo el puerto de La Restinga para conocer la situación en la isla.