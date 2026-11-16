Este espectáculo, divertido y crudo, es un homenaje a la artista mexicana y ‘mujer-mono’ del siglo XIX Julia Pastrana

La catarsis escénica Monga, de la actriz y directora brasileña Jéssica Teixeira llega este fin de semana a La Salita. El espacio destinado al teatro del Auditorio de Tenerife programa tres funciones de esta performance. El viernes 20 y sábado 21 a las 19:30 horas y el domingo 22 a las 18:00 horas. Teixeira, quien hace de su cuerpo extraño su principal fuente de investigación dramatúrgica y escénica, ganó el 35º Premio Shell de Teatro de Brasil en la categoría de Dirección por este espectáculo unipersonal.

Monga. Cabildo de Tenerife

Tras su primera obra, E.L.A. (2019), en Monga se arriesga a no repetir lo clásico de la historia y se propone revisitar la crudeza del pasado sin sensacionalismos, derribando mitos para construir otros imaginarios posibles a partir de la historia de Julia Pastrana. Es una artista y cantante mexicana del siglo XIX que padecía hipertricosis congénita generalizada, una condición que cubría su cuerpo y rostro de vello. Para ello, como Julia, a modo de evocación, la actriz se propone bailar, interpretar y cantar maravillosamente como la mexicana.

Teixeira, utilizando múltiples herramientas teatrales y recursos psicoanalíticos, se une a la historia de Julia Pastrana, una mujer mexicana a la que se conocía comúnmente como mujer-mono. Con el paso del tiempo, se convirtió en una de las grandes inspiradoras de los Freak Shows.

Jéssica Teixeira evoca la historia de Julia Pastrana

La actriz evoca los 26 años de vida de Julia Pastrana y sus inhumanas condiciones de trabajo en el escenario como bailarina, performer y cantante. Además, de sus 166 años después de la muerte a causa de la exposición, la codicia y el sensacionalismo en todo el mundo. Estas dos curvas temporales y geopolíticas dan nudos poéticos e inquietantes a la dramaturgia de Monga. La puesta en escena de Monga es arriesgada por la desvergüenza de Jéssica Teixeira: asumirse como una extraña en la vida y, en el escenario, naturalizarse cada vez más por serlo. La actriz y directora devuelve las miradas, reflejando y desnudando a los espectadores, haciendo aflorar el género de terror psicológico con dosis de risa nerviosa y vergüenza.

Presentación

Así presenta Teixeira este trabajo: “No le tengo miedo a mi cuerpo. Si lo tuviera, ¿se sentirían ustedes más a gusto? Si una persona siente miedo de otra, se vuelve capaz de hacer cualquier cosa con esa otra persona”. “¿De dónde viene ese miedo? ¿Han pensado hasta dónde puede llevar esto? Les adelanto que no confío en las personas que logran ocultar sus miedos, ni en aquellas que fingen que todo está bien, pero bueno, incluso tengo amigos que son así, ¡así que siéntanse invitados! Tenemos cachaça; es cortesía de la casa”, invita la también dramaturga y productora.

Jéssica Teixeira, bajo el foco de Monga. Cabildo de Tenerife

El espectáculo se desarrolla en portugués brasileño con sobretítulos en español y es accesible en tanto que cuenta con signado en lengua de signos española (LSE).

Monga es el nombre de una atracción clásica en los circos tradicionales, que data de 1960, y que se inspiran en la historia de Julia Pastrana, pero dándole la vuelta: una mujer hermosa y estándar era atada en una jaula y sólo entonces se transformaba en gorila mediante un juego de ilusionismo con luces, cristales y espejos.

Las entradas, a un precio de 8 euros y 5 euros menores de 30 años. Se pueden adquirir en www.auditoriodetenerife.com, en la taquilla de lunes a viernes de 10:00 a 17:00 horas y sábados de 10:00 a 14:00 horas y de forma telefónica llamando al 902 317 327 en el mismo horario.