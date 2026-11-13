Doce partidos de sanción para Jesús Owono

El Comité de Disciplina de la RFEF aplica al guardameta la sanción máxima prevista para una infracción grave tras su entrada sobre Jesús de Miguel, que falleció un día después del encuentro. Otros cuatro integrantes de ambos equipos también reciben sanciones disciplinarias

El Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha sancionado con doce partidos de suspensión a Jesús Owono, portero del Andorra, por su expulsión en el encuentro que disputó su equipo ante el CD Tenerife el pasado 2 de noviembre en el Heliodoro Rodríguez López. El guardameta recibió una tarjeta roja directa tras una durísima entrada sobre el delantero blanquiazul Jesús de Miguel, que falleció al día siguiente en el hospital.

Jesús Owono en un partido con la selección de Guinea Ecuatorial. Ulrik Pedersen / Zuma Press / Europa Press

El organismo federativo considera que la acción constituye una infracción grave y justifica la aplicación de la sanción máxima contemplada en el artículo 102 del Código Disciplinario. En su resolución, el Comité señala que los hechos «son constitutivos de una infracción grave tipificada en el artículo 102 del Código Disciplinario de la Real Federación Española de Fútbol, cuya especial gravedad justifica la imposición de la sanción en su grado máximo, esto es, doce partidos de suspensión».

La gravedad de la acción, según el acta arbitral

El Comité fundamenta su decisión en el contenido del acta arbitral, que describe cómo el guardameta del Andorra fue «bruscamente con su pierna en alto sobre un adversario con uso de fuerza excesiva cuando el balón estaba en disputa». Además, recuerda que ninguna de las partes presentó alegaciones sobre los hechos recogidos en el documento dentro del plazo reglamentario.

La resolución destaca que la descripción del árbitro permite apreciar la especial gravedad de la acción, tanto por la posición elevada de la pierna como por la brusquedad del impacto y el empleo de una fuerza calificada expresamente como excesiva.

«A ello se añade que el jugador afectado tuvo que ser atendido sobre el terreno de juego y posteriormente retirado en camilla, circunstancias igualmente reflejadas en el acta arbitral», recoge el Comité.

Más sanciones para jugadores y técnicos

La resolución disciplinaria también incluye otros castigos derivados del encuentro disputado en el Heliodoro Rodríguez López. Efe Akman cumplirá un partido de suspensión por acumulación de amonestaciones, mientras que Lautaro de León afrontará otro encuentro de sanción por doble amonestación y su consiguiente expulsión.

El Comité también impone un partido de suspensión al entrenador asistente del Andorra, Antonio José Sánchez, por protestar al equipo arbitral, y al futbolista del Tenerife Dani, por «conducta contraria al buen orden deportivo».

El fallecimiento de Jesús de Miguel

El delantero del CD Tenerife Jesús de Miguel, de 30 años, falleció el martes 3 de noviembre en el Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria, donde permanecía ingresado desde el día anterior. El futbolista había ingresado en la unidad de cuidados intensivos tras sufrir un fuerte golpe durante el encuentro frente al Andorra.

El percance ocurrió en el minuto 96, cuando el atacante tinerfeñista colisionó con el portero visitante, Jesús Owono, durante la disputa de un balón dividido.

La gravedad de la situación obligó a suspender definitivamente el partido en el minuto 108 para facilitar la intervención de los servicios sanitarios. Los equipos médicos atendieron al jugador sobre el terreno de juego y posteriormente lo trasladaron de urgencia en ambulancia al hospital, donde falleció al día siguiente.