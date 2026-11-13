El técnico catalán de la UD Las Palmas ha reconocido que se enfrentarán a otro rival que atraviesa una excelente dinámica, con cinco victorias consecutivas en la competición regular

Albert Sánchez, entrenador de la UD Las Palmas, en rueda de prensa. Imagen UDLP

El entrenador de la UD Las Palmas, Albert Sánchez, ha manifestado este viernes que el nuevo reto que se le presenta al equipo amarillo es ganar el próximo domingo al Granada CF en el estadio Los Cármenes, y «dar continuidad» a la buena racha del conjunto amarillo en LaLiga Hypermotion, en donde ha encadenado tres triunfos.

El técnico catalán ha reconocido que se enfrentarán a otro rival que atraviesa una excelente dinámica, con cinco victorias consecutivas en la competición regular, y con el inconveniente de afrontar el choque cos bajas, particularmente en la línea defensiva.

Sánchez valoró el resultado del pasado domingo ante el Eldense, con dos goles anotados en el tiempo de prolongación, como «una victoria más de energía que de fútbol», y considera que aún tienen que «mejorar» ciertos aspectos del juego, como la «fluidez» a la hora de sacar el balón jugado desde atrás.

Además, considera al rival un equipo «muy sólido, que presiona alto», y que suele marcar a través de «centros laterales y a balón parado», con un fútbol «vertical».

En definitiva, utiliza el sello de su entrenador, José Rojo ‘Pacheta’, quien ha implementado su sello característico en el equipo nazarí.

Sánchez también considera que en su plantilla han asimilado la idea. «El mensaje llega y los jugadores creen», ha asegurado el preparador barcelonés.

Ante las bajas por lesión, y la llamada de Pezzolesi y Herzog para la selección española sub’21, el técnico catalán considera que habrá «muchos cambios en la convocatoria y en el once inicial», pero resta importancia a esas ausencias porque supondrán «oportunidades para otros jugadores».

Sánchez recupera a Marvin Park e Iñaki González

La UD Las Palmas recuperará al defensa Marvin Park y al centrocampista Iñaki González para visitar este domingo al Granada CF. Ambos futbolistas entrarán con casi toda seguridad en la convocatoria, ya que están «disponibles», aunque no para jugar el encuentro desde el inicio, según ha precisado el propio técnico catalán.

Por el contrario, el conjunto isleño perderá para las próximas semanas al atacante Sandro Ramírez, quien sufre una micro rotura en el gemelo interno de la pierna izquierda, a pesar de que solo disputó los minutos finales del partido ante el CD Eldense en el Estadio de Gran Canaria (2-0), en el que intervino en las jugadas de ambos goles.

El delantero grancanario se une así a otras bajas de larga duración como Viti Rozada, Sergio Ruiz y Enrique Clemente, aún en proceso de recuperación.