Granada CF vs UD Las Palmas | El equipo amarillo se quiere reafirmar ante el Granada

La UD Las Palmas juega este domingo ante el Granada CF en busca de consolidar la racha positiva de los últimos partidos en LaLiga Hypermotion que ha acercado al equipo a los puestos de promoción

Granada CF – UD Las Palmas. RTVC

La UD Las Palmas visita este domingo 15 de noviembre al Granada CF en el Nuevo Los Cármenes, en un encuentro correspondiente a la jornada 14 de LaLiga Hypermotion que medirá a dos equipos con dinámicas positivas, aunque con diferentes posiciones en la clasificación. El partido comenzará a las 15:15 hora canaria.

Clasificación en la competición

El Granada llega situado en la quinta posición, con 23 puntos, después de sumar siete victorias, dos empates y tres derrotas. El conjunto andaluz atraviesa un buen momento, con cuatro triunfos en sus últimos cinco encuentros ligueros.

Por su parte, Las Palmas ocupa la decimotercera posición, con 18 puntos, tras cinco victorias, tres empates y cinco derrotas. El equipo amarillo ha reaccionado después de una etapa irregular y encadena tres victorias consecutivas.

Histórico de enfrentamientos

El Granada CF ha ganado en las últimas jornadas al Burgos (0-1), Cádiz (2-0), Valladolid (2-1) y Eldense (0-2), mientras que en su último compromiso empató sin goles frente al CD Tenerife.

La trayectoria de la UD Las Palmas ha mejorado en las últimas tres jornadas con triunfos ante la Real Sociedad B (1-0), el Real Oviedo (2-3) y el Eldense (2-0). Anteriormente había perdido frente al Castellón (0-3) y el Mallorca (3-1).

En cuanto al histórico reciente, los cinco últimos enfrentamientos oficiales reflejan bastante igualdad. Las Palmas ganó 2-0 en abril de 2026, mientras que el choque de octubre de 2025 terminó 0-0. También empataron 1-1 en febrero de 2024. Los amarillos vencieron 1-0 en septiembre de 2023 y el Granada se impuso 2-1 en abril de 2023.

El encuentro supone una buena oportunidad para ambos de consolidar sus aspiraciones en la competición.

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