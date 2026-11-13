Importantes retenciones en la TF-5 tras el vuelco de un vehículo

El accidente provocó importantes retenciones durante la tarde en uno de los principales accesos a la capital tinerfeña. Dos mujeres, de 47 y 21 años, necesitaron traslado hospitalario y un hombre de 25 años recibió asistencia en el lugar

La circulación en la entrada a Santa Cruz de Tenerife comienza a recuperar la normalidad después del vuelco de un vehículo registrado este viernes en la TF-5. El accidente, ocurrido a las 19:06 horas, provocó importantes retenciones durante la tarde en uno de los principales accesos a la capital.

Informan: Marcos Rodríguez / Verónica Hernández

El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 recibió la alerta y activó un dispositivo en el que participaron efectivos del Consorcio de Bomberos de Tenerife, el Servicio de Urgencias Canario (SUC), la Policía Local, la Guardia Civil y el servicio de conservación de carreteras.

Vuelvo en la TF-5, este viernes. @112canarias

Dos mujeres trasladadas a hospitales

Los servicios sanitarios desplazaron hasta el lugar una ambulancia medicalizada y dos de soporte vital básico para atender a los afectados.

Entre ellos, una mujer de 47 años sufrió lesiones de carácter moderado y fue trasladada en ambulancia al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria. Otra mujer, de 21 años, presentó heridas leves y necesitó traslado al Hospital San Juan de Dios.

Un hombre de 25 años también recibió asistencia sanitaria en el lugar del accidente, aunque no necesitó traslado hospitalario.

Bomberos aseguraron el vehículo

Los efectivos del Consorcio de Bomberos de Tenerife trabajaron para asegurar el vehículo accidentado y colaboraron con el resto de los equipos de emergencia.

Por su parte, agentes de la Policía Local y de la Guardia Civil intervinieron en el dispositivo y realizaron el atestado correspondiente para esclarecer las circunstancias del siniestro.