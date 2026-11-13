El Gobierno canario espera que el próximo Ejecutivo devuelva a Tenerife la momia guanche de Herques y amenaza con acudir a los tribunales si no lo hace

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, se ha expresado en estos términos en la apertura de la última jornada de un seminario internacional que se celebra en el Museo de la Naturaleza y Arqueología de Tenerife (MUNA), dedicado al patrimonio arqueológico procedente de otras culturas que se exhibe en los museos europeos.

Momia de Herques. Archivo RTVC

Considerada la mejor conservada de todas momias guanches, la momia objeto de esta controversia es el cadáver de un varón del siglo XII recuperado en 1763 de un enterramiento aborigen del barranco de Herques, en el sur de Tenerife, y llevado a Madrid 13 años más tarde.

Desde hace años, forma parte de la colección sobre las culturas originarias de Canarias del Museo Arqueológico Nacional, que en febrero de 2025 la retiró de exhibición y la trasladó a un almacén siguiendo los nuevos criterios del Ministerio de Cultura sobre la exposición pública de restos humanos.

Clavijo ha defendido que no existen dificultades técnicas, académicas ni patrimoniales que justifiquen que esos restos guanches permanezcan fuera de Canarias.

En declaraciones a los medios, ha argumentado además que precisamente en ese simposio sobre «Disporas patrimoniales» se va a aprobar un documento, la Declaración de Tenerife, que dejará «zanjado» el debate técnico sobre su restitución.

El pueblo canario tiene derecho a conocer sus orígenes guanches

«Estamos hablando de un tema administrativo y de voluntad política», ha afirmado Clavijo. Según ha detallado después, el Gobierno de Canarias no solo está «absolutamente convencido» de que le asiste la razón, sino que ya ha presentado un requerimiento formal al Estado, paso previo a acudir a los tribunales.

El presidente ha insistido en que la reivindicación no pretende retirar de una exposición los restos arqueológicos, sino recuperar una momia que actualmente se encuentra en un almacén y que, a su juicio, debería regresar a la isla de Tenerife, de donde salió.

Ha defendido asimismo que los restos de los antepasados «no son objetos» y requieren una dignidad y una sensibilidad superiores a las de cualquier otro bien patrimonial.

Clavijo ha apelado a la voluntad institucional para que el pueblo canario y los investigadores puedan estudiar y conocer sus orígenes guanches desde la propia isla.

Respecto al cambio de Gobierno central, ha reconocido que desconoce si la coyuntura política favorecerá la restitución, aunque ha expresado su esperanza de que el Ejecutivo que salga de las urnas tenga la sensibilidad necesaria para atender la reivindicación.

«Entre estar en un almacén y estar aquí , como comprenderán, no hay color«, ha señalado.

Tenerife confía en que la Declaración de Tenerife impulse el regreso de la momia de Herques

Por su parte, la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, ha subrayado que la cultura canaria ha sufrido expolios y que una parte importante de su patrimonio, incluidos restos humanos, se encuentra disperso por distintos lugares del mundo.

Dávila ha recordado que el MUNA cuenta con una reproducción fiel de la momia de Herques, pero aspira de forma legítima a recuperar el original, en una reivindicación que las instituciones de Canarias han expresado de forma reiterada en los últimos años.

La presidenta del Cabildo confiado en que el simposio sobre las diásporas patrimoniales que se celebra en estos días y la denominada Declaración de Tenerife supongan «un antes y un después» en esta reclamación, para que la momia vuelva «a su casa, a la tierra donde nació» y pueda ser interpretada en su contexto.